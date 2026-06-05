Россия в рекордные сроки сертифицировала новейший двигатель для «Суперджета»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжественная церемония вручения документа состоялась на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

В знаковом мероприятии приняли участие ключевые профильные министры и главы государственных корпораций.

Первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что в скором будущем начнется коммерческая эксплуатация полностью отечественного лайнера. «Сегодня мы приближаем этот день благодаря получению сертификата типа на двигатель ПД-8», – заявил он.

По словам чиновника, создание агрегата силами специалистов «ОДК-Сатурн» доказывает способность отечественной промышленности выпускать наукоемкую продукцию полного цикла. Он добавил, что на подобные проекты в мире обычно уходит около 12 лет, однако российские инженеры справились вдвое быстрее.

Комплекс обязательных проверок завершился в середине мая. При этом первый полет обновленного самолета с новой силовой установкой состоялся 17 марта 2025 года. Разработка современного агрегата изначально велась с использованием передовых технологий компьютерного моделирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал выдачу сертификата на отечественный авиадвигатель в начале июня.

В середине мая Объединенная двигателестроительная корпорация завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего агрегата.

В ходе натурных тестов специалисты задействовали рекордные 78 вариантов сборки силовой установки.