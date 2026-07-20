В ходе празднования победы в ЧМ в Испании пострадали более 80 человек

При праздновании победы Испании погибли двое и пострадали свыше 80 человек

Tекст: Мария Иванова

Более 80 человек получили травмы во время народных гуляний, посвященных триумфу национальной команды, передает ТАСС. Массовые мероприятия были омрачены несчастными случаями и беспорядками.

Полиция задержала как минимум 12 участников празднований, семь из которых были арестованы в Мадриде. В ходе стихийных торжеств погибли два человека, среди жертв оказался 13-летний подросток.

Накануне, 19 июля, в американском Ист-Ратерфорде прошел финальный матч мирового первенства. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу со счетом 1:0 в дополнительное время.

Ранее сообщалось, что в испанском муниципалитете Сьюдад-Родриго при обрушении городского фонтана погиб 13-летний мальчик.

В столицах Аргентины и Испании после завершения турнира произошли столкновения футбольных фанатов с полицией.