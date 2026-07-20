В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.3 комментария
В ходе празднования победы в ЧМ в Испании пострадали более 80 человек
При праздновании победы Испании погибли двое и пострадали свыше 80 человек
Уличные гуляния в честь триумфа сборной Испании на чемпионате мира завершились гибелью двух человек, еще свыше 80 участников праздника пострадали.
Более 80 человек получили травмы во время народных гуляний, посвященных триумфу национальной команды, передает ТАСС. Массовые мероприятия были омрачены несчастными случаями и беспорядками.
Полиция задержала как минимум 12 участников празднований, семь из которых были арестованы в Мадриде. В ходе стихийных торжеств погибли два человека, среди жертв оказался 13-летний подросток.
Накануне, 19 июля, в американском Ист-Ратерфорде прошел финальный матч мирового первенства. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу со счетом 1:0 в дополнительное время.
Ранее сообщалось, что в испанском муниципалитете Сьюдад-Родриго при обрушении городского фонтана погиб 13-летний мальчик.
В столицах Аргентины и Испании после завершения турнира произошли столкновения футбольных фанатов с полицией.