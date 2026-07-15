Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Макрон поздравил футболистов Испании с победой над Францией на чемпионате мира
Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Испанию с победой в матче чемпионата мира по футболу. Он назвал поражение французской сборной тяжелым, но выразил уверенность в том, что у команды его страны есть потенциал.
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал результаты матча, передает ТАСС. «Поздравляем Испанию с выходом в следующий раунд. Спасибо сборной Франции за то, что так самоотверженно представляла нашу страну. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна потенциала», – написал политик в социальной сети X.
Национальные команды встретились в полуфинале на третьем турнире подряд. До этого испанские футболисты обыгрывали французских соперников на чемпионате Европы 2024 года и в Лиге наций.
Текущее мировое первенство проходит на территории США, Канады и Мексики. В соревнованиях впервые принимают участие 48 сборных. Турнир завершится 19 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании разгромила французскую команду в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:0.
Ранее французские футболисты обыграли сборную Парагвая в матче одной восьмой финала.
Испанские спортсмены на этой же стадии турнира победили национальную команду Португалии.