Макрон поздравил футболистов Испании с победой над Францией на чемпионате мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал результаты матча, передает ТАСС. «Поздравляем Испанию с выходом в следующий раунд. Спасибо сборной Франции за то, что так самоотверженно представляла нашу страну. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна потенциала», – написал политик в социальной сети X.

Национальные команды встретились в полуфинале на третьем турнире подряд. До этого испанские футболисты обыгрывали французских соперников на чемпионате Европы 2024 года и в Лиге наций.

Текущее мировое первенство проходит на территории США, Канады и Мексики. В соревнованиях впервые принимают участие 48 сборных. Турнир завершится 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании разгромила французскую команду в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:0.

Ранее французские футболисты обыграли сборную Парагвая в матче одной восьмой финала.

Испанские спортсмены на этой же стадии турнира победили национальную команду Португалии.