Украинцам в Польше с марта 2026 года отменили специальные льготы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство внутренних дел Польши разрабатывает законопроект, который лишит около 1 млн украинцев специального статуса беженцев после 4 марта 2026 года, передает ТАСС.

Эти изменения предполагают, что все граждане Украины, прибывшие в страну после февраля 2022 года, будут приравнены к иностранцам без специальных льгот.

Пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая разъяснила, что такое решение следует рекомендациям Еврокомиссии по отмене временной защиты для военных беженцев с Украины. После вступления закона в силу украинцы смогут находиться в Польше только на общих основаниях для иностранцев.

По официальной информации, на данный момент в Польше проживает около 1 млн граждан Украины со специальным статусом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жалуясь на неучастие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, Варшава отметила, что остается ключевым логистическим и военным партнером и приняла около миллиона украинских беженцев.

В то же время, сообщалось, что банды украинских мигрантов превратили парк в Варшаве в криминальный центр.

В ноябре президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о том, что продлил программу помощи украинским беженцам на один год, при этом неработающие иностранцы больше не смогут получать ряд социальных выплат.