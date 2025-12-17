  • Новость часаПутин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Платформа Roblox выразила готовность выполнять требования Роскомнадзора
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    Путин заявил о возвращении России полного суверенитета за время СВО
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин заявил о деградации западной «цивилизованной» семьи
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    8 комментариев
    17 декабря 2025, 16:48 • Новости дня

    Участник «Время героев» стал первым зампредом строительного комитета Ленобласти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой Российской Федерации и участник программы «Время героев» Валерий Енин назначен первым заместителем председателя комитета по строительству Ленинградской области.

    В июне 2025 года Енин вошел во второй поток проекта, который реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии по инициативе Владимира Путина, сообщается на сайте программы «Время героев».

    «Развитие региона в интересах жителей – один из главных приоритетов команды правительства области. На новой должности я буду работать над развитием строительной отрасли, прежде всего социальных и инфраструктурных объектов. Уверен, что вместе с жителями продолжим создавать комфортную для жизни городскую среду. Благодарен программе «Время героев» и своему наставнику за знания и навыки, которые позволили продолжить служить своей стране в новом качестве», – заявил Енин, комментируя назначение.

    Наставником Енина во время обучения стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что личные и профессиональные качества нового первого зампреда важны для управления строительным комплексом региона, подчеркнув его вдумчивый и ответственный подход к работе.

    Валерий Енин родился в 1981 году в селе Алхан-Чуртский Чечено-Ингушской АССР. Он удостоен звания Героя России, награжден Георгиевским Крестом IV степени и медалью «За храбрость» II степени за боевые заслуги.

    Ранее более 70 участников «Времени героев» получили новые назначения. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и сенатор Алексей Кондратьев. Кроме того, руководитель программы Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области.

    16 декабря 2025, 20:59 • Новости дня
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля контактных платежей по карте «Мир» в России продолжает сокращаться, сообщил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») Сергей Бобров. Поэтому в будущем карты этой системы лишатся чипа для контактных операций.

    По словам Боброва, в настоящее время карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев, передает ТАСС. «Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе. Мы видим, что использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе «Мир» неуклонно падает», – отметил он.

    В НСПК прогнозируют, что к 2031 году контактные платежи практически исчезнут. Основным драйвером сокращения выступает рост популярности бесконтактных способов оплаты, которые, по данным системы, уже обеспечивают 98,5% всех операций.

    Эксперты отмечают, что это отражает общий тренд в платежной индустрии, когда пользователи предпочитают более быстрые и удобные способы расплаты. В ближайшие годы карта «Мир» может полностью отказаться от чипа для контактных операций, что позволит сосредоточиться на развитии бесконтактных и цифровых технологий оплаты.

    Ранее НСПК сообщила о продлении работы карт «Мир» после истечения срока действия.

    Комментарии (22)
    16 декабря 2025, 17:46 • Новости дня
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, передает ТАСС.

    Кроме того, Верховный суд постановил, что Долина сохраняет право проживать в спорной квартире до того момента, пока не вынесено новое судебное решение апелляционной инстанции.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.

    Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.

    Комментарии (24)
    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье без законных оснований, сообщили в Верховном суде России.

    Если Долина не покинет жилье добровольно в ближайшее время, вопрос о ее выселении будет рассмотрен судом нижестоящей инстанции, передает РИА «Новости».

    «Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», – заявили в Верховном суде.

    Ранее прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры. Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    Комментарии (31)
    16 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    @ Кадр из видео Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило видео с российской подлодкой Черноморского флота.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеканала «Звезда», видна подлодка, о якобы уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины, стоящая целой в бухте Новороссийской военно-морской базы.

    Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев отметил, что ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

    Ранее Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки.

    Комментарии (6)
    16 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    Об этом журналистам заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает ТАСС.

    По словам Свириденко, из решения суда следует, что иск Долиной к Лурье был отклонен в полном объеме. Это означает, что право собственности на недвижимость было признано за Полиной Лурье.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.

    Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    Комментарии (31)
    16 декабря 2025, 19:34 • Новости дня
    У группировки «Махонинские» хотят изъять имущество на 1,3 млрд рублей

    Генпрокуратура потребовала изъять имущество ОПГ «Махонинские» на 1,3 млрд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у участников челябинской группировки «Махонинские» (признано экстремистской организацией).

    Ведомство просит обратить в доход государства предприятия, недвижимость, денежные средства и 17 единиц оружия, передает «Коммерсант». Совокупная стоимость предметов и активов, указанных в иске, составила свыше 1,3 млрд рублей.

    По данным надзорного органа, в собственности «Махонинских» находятся 76 объектов недвижимости, семь автомобилей, акции и доли в ряде компаний. Одна из этих компаний владеет теплотрассой протяженностью более 3,5 км на территории Челябинска. Кроме того, среди выявленного имущества оказались драгоценности, предметы роскоши и премиальное оружие, уточняет издание.

    В ноябре челябинский суд национализировал имущество ОПГ «Махонинские» на 2,5 млрд рублей.

    Ранее брата главаря «Махонинских» объявили в розыск по уголовной статье.

    Комментарии (2)
    16 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц

    ООН зафиксировала семь случаев казни российских военнопленных на Украине с ноября

    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных за последний месяц, включая подтвержденные и расследуемые инциденты.

    Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что с середины ноября сотрудники ведомства зафиксировали четыре убийства российских военнопленных, совершенные украинскими военными. Он добавил, что его ведомство также рассматривает достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах».

    Как передает ТАСС, Тюрк подчеркнул, что нарушители прав человека и гуманитарного права должны понести ответственность за свои действия.

    В июне управление сообщало о 26 погибших небоеспособных лицах, включая российских военнопленных, начиная с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник также Тюрк призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат.

    До этого в Донбассе украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Также стало известно, что суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уточнил характер возможного ответа Москвы на конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме президенту России задал вопрос о том, какой ответ последует от Москвы, если страны Евросоюза примут решение о конфискации российских финансовых активов, замороженных на Западе. Как пишет ТАСС, он отметил, что этот вопрос станет одним из главных на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.

    Орбан подчеркнул, что недавно направил письмо Владимиру Путину, интересуясь, примет ли Россия во внимание, кто голосовал за изъятие активов.

    В ответе из Москвы говорилось, что при экспроприации Евросоюзом российских активов последует «решительный ответ с использованием всех инструментов международного права». Также отмечалось, что руководство России учтет позицию отдельных государств – членов Евросоюза по этому вопросу.

    Орбан заявил: «Мы, венгры, защитили себя, и мы ясно дали понять, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не поддержит изъятие замороженных золотовалютных резервов у России или любой другой страны».

    Он подчеркнул, что если Евросоюз примет решение о конфискации, Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. По его словам, изъятие сотен миллиардов у государства всегда вызывает ответные действия, а саму меру он приравнял к объявлению войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов.

    Венгерский премьер также заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.


    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков

    В ЦАР сдались 20 боевиков российским инструкторам

    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков
    @ REUTERS/Baz Ratner

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В деревне Помболо группа из 20 боевиков добровольно передала оружие сотрудникам тренинговой миссии России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    Двадцать боевиков группировки UPC («Союз за мир в ЦАР») добровольно сдались российским инструкторам в префектуре Мбому в Центрально-Африканской Республике, сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    В Telegram-канале СОМБ отмечается: «11 декабря в деревне Помболо (префектура Мбому) прошла разоружение очередная группа боевиков UPC в количестве 20 человек».

    Кроме того, по информации канала, продолжается одиночная сдача оружия и от мирных жителей. Такие случаи зафиксированы в населенных пунктах Батангафо, Мойен-Сидо, Нделе и Бирао.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что западные страны используют Украину для координации действий боевиков, планирующих нападения на ЦАР.

    Также боевики обратились к Украине за помощью в организации попытки военного переворота накануне выборов, назначенных на 28 декабря.

    Кроме того, боевики стали применять беспилотники для разведки и сбрасывания боеприпасов на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС

    Захарова: Число визовых отказов россиянам в ЕС продолжает расти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число отказов в выдаче виз гражданам России в странах Евросоюза продолжает увеличиваться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, эта тенденция сопровождается сокращением сроков пребывания по туристическим визам, а отдельные государства ЕС полностью прекратили их выдачу россиянам, передает ТАСС.

    «Косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов – пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза», – сказала Захарова.

    Она также напомнила, что в ноябре 2025 года вступило в силу решение Еврокомиссии о прекращении оформления многократных шенгенских виз для российских граждан.

    Ранее постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными.

    Комментарии (3)
    16 декабря 2025, 21:53 • Новости дня
    Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники
    Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запуск фейерверков во дворах многоквартирных домов может обернуться штрафом, рассказал юрист Иван Соловьев.

    «Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведенной площадке, чтобы заряды не попадали в окна и на балконы», – сообщил он в беседе с «Аргументами и Фактами». Также важно соблюдать режим тишины, который устанавливают законы каждого региона, отметил Соловьев.

    В Москве шуметь запрещают с 23.00 до 07.00, за нарушение гражданам грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей, для юрлиц – от 40 до 80 тыс. рублей. В Петербурге режим тишины действует с 22.00 до 08.00, и штрафы выше: до 5 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

    Соловьев напомнил, что для новогодней ночи обычно делают исключения: запуск фейерверков и шум допустим до определенного времени, которое отличается по регионам. В некоторых субъектах ограничения до трех часов ночи, в других – до пяти утра. Перед праздниками юрист рекомендует уточнить местные правила.

    Эксперт также подчеркнул важность соблюдения пожарной безопасности при использовании пиротехники. По его словам, если фейерверк приведет к нарушению противопожарных норм, для физических лиц возможны штрафы до 15-20 тыс. рублей. Поэтому запуск фейерверков требует особой осторожности.

    Ранее адвокат Антон Пивоваров напомнил о максимальной стоимости новогодних подарков для госслужащих.

    Комментарии (2)
    16 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Госдума обязала ЖКХ работать с жителями через чаты в Max
    Госдума обязала ЖКХ работать с жителями через чаты в Max
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов посредством домовых чатов в мессенджере Max.

    Порядок такого взаимодействия будет установлен Минстроем России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, согласно закону, решение общего собрания собственников о выборе членов совета дома теперь оформляется в протоколе по правилам Минстроя и подписывается избранными членами совета. Минстрой также установит порядок и сроки приемки услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества.

    Собственники помещений могут решить, чтобы председатель совета дома исполнял свои полномочия совместно с членами совета, а не единолично. Законом предусмотрена замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на процедуру независимой оценки квалификации.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что использование Max поможет решить проблему идентификации участников собраний и обеспечит защиту персональных данных. По его словам, высокий уровень защиты Max и административная ответственность за работу в чатах позволят повысить доверие жильцов к этому каналу связи.

    В ноябре мессенджер Мax стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (3)
    16 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель прокуратуры в Верховном суде выступил против удовлетворения жалобы Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

    Он заявил в суде, что суды предыдущих инстанций обоснованно пришли к выводу о признании сделки недействительной, передает ТАСС. По словам представителя прокуратуры, Долина действовала под влиянием заблуждения в момент подписания документа. «Поэтому оснований для возврата квартиры истцу Лурье и выселения Долиной нет», – заключил он.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.

    Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.

    Лариса Долина не явилась на заседание Верховного суда.

    Комментарии (6)
    16 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Прокурор попросил суд взыскать с Долиной 112 млн рублей в пользу Лурье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокурор попросил Верховный суд обязать певицу Ларису Долину выплатить покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей.

    По словам прокурора, эти деньги были получены за продажу спорной квартиры, передает РИА «Новости».

    «Прошу судебную коллегию оспариваемые судебные постановления изменить, дополнив частью о взыскании с Долиной денежных средств, полученных с продажи спорной квартиры», – заявил он на заседании.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.

    Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    С начала года после звонков мошенников в России продано 157 квартир

    МВД: 157 квартир в 15 регионах проданы после дистанционных хищений с начала года

    С начала года после звонков мошенников в России продано 157 квартир
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С начала 2025 года в 15 регионах страны было реализовано 157 квартир, ставших объектами дистанционных хищений недвижимости, сообщили в МВД.

    Не менее 157 квартир были проданы после совершения дистанционных хищений в 15 регионах России с начала 2025 года. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в ходе круглого стола, посвященного проблемам сделок с недвижимостью, пишет ТАСС.

    По словам Филиппова, официальной статистики по таким преступлениям пока нет, данные собирались вручную из нескольких субъектов. Основные регионы, где зафиксированы подобные случаи, – Москва, Петербург, Новосибирск, Челябинская, Московская, Саратовская области, а также Алтайский и Пермский края.

    Самое большое количество фактов дистанционного хищения недвижимости отмечено в Москве – 61, в Петербурге и Ленобласти – 27, в Московской области – 14, в Новосибирске – 12, в Челябинске – 11. В Красноярске и Алтайском крае таких случаев по пять, в Краснодаре – два, в Пермском крае и Саратове – по четыре, в Мурманской области – шесть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что покупатель должен возвращать квартиру только при одновременном возврате ему уплаченных денег.

    Кошелев также предложил ввести для таких случаев механизм залогового удержания жилья до полного возврата средств. Сейчас Росреестр рассматривает увеличение сроков регистрации сделок с жильем пожилых для лучшей защиты от мошенников.

    Напомним, в последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с ситуацией, при которой продавец через суд добивается возврата жилья, заявляя, что находился под давлением или был введен в заблуждение. При этом покупатели квартир лишаются не только приобретенного жилья, но и денег, которые не удается взыскать.

    Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как народная артистка Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    Комментарии (0)
