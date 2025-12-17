Участник «Время героев» стал первым зампредом строительного комитета Ленобласти

Tекст: Валерия Городецкая

В июне 2025 года Енин вошел во второй поток проекта, который реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии по инициативе Владимира Путина, сообщается на сайте программы «Время героев».

«Развитие региона в интересах жителей – один из главных приоритетов команды правительства области. На новой должности я буду работать над развитием строительной отрасли, прежде всего социальных и инфраструктурных объектов. Уверен, что вместе с жителями продолжим создавать комфортную для жизни городскую среду. Благодарен программе «Время героев» и своему наставнику за знания и навыки, которые позволили продолжить служить своей стране в новом качестве», – заявил Енин, комментируя назначение.

Наставником Енина во время обучения стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что личные и профессиональные качества нового первого зампреда важны для управления строительным комплексом региона, подчеркнув его вдумчивый и ответственный подход к работе.

Валерий Енин родился в 1981 году в селе Алхан-Чуртский Чечено-Ингушской АССР. Он удостоен звания Героя России, награжден Георгиевским Крестом IV степени и медалью «За храбрость» II степени за боевые заслуги.

Ранее более 70 участников «Времени героев» получили новые назначения. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и сенатор Алексей Кондратьев. Кроме того, руководитель программы Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области.