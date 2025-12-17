Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Дело завели после гибели младенца на родах в квартире Москвы
В столичной квартире на улице Полины Осипенко после домашних родов, которые принимала женщина без профильного образования, погиб новорожденный, возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело возбуждено в Москве после трагической гибели новорожденного, роды которого проходили в квартире без участия дипломированных медиков, передает РИА «Новости».
Следственный комитет сообщил, что роды принимала девушка без медицинского образования. В ведомстве уточнили: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… » незаконное осуществление медицинской деятельности, «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности«».
По данным следствия, женщина 1965 года рождения убедила будущую мать, что обладает навыками, необходимыми для оказания помощи при родах, несмотря на отсутствие диплома врача и соответствующей квалификации по акушерству и гинекологии. Она приехала в квартиру на улице Полины Осипенко 13 декабря, а уже 14 декабря приняла роды.
Однако через непродолжительное время после рождения младенца его состояние резко ухудшилось. На место приехали врачи скорой помощи, которые оказали медицинскую помощь, однако ребенок умер.
Следователями задержана предполагаемая виновница произошедшего. В ближайшее время ей планируют предъявить обвинение, сообщили в СК.