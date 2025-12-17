Польша решила начать производство противопехотных мин

Reuters: Польша решила начать выпуск противопехотных мин

Tекст: Вера Басилая

По данным Reuters, Польша впервые после окончания холодной войны приняла решение начать производство противопехотных мин, сообщает РИА «Новости».

Мины планируется размещать вдоль восточной границы страны, а также рассматривать возможность их экспорта на Украину. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

По словам Залевского, эти мины войдут в программу оборонительных мер «Восточный щит», реализуемую на границе с Россией и Белоруссией. Он подчеркнул, что Варшава заинтересована в быстром производстве мин и их большом количестве для защиты границ.

Гендиректор польской оборонной компании Belma Ярослав Закшевский сообщил, что Минобороны пока не делало конкретных заказов, но их мощности к 2026 году позволят выпускать до 1,2 млн мин различных типов ежегодно, включая противопехотные мины. Сейчас предприятие производит примерно 100 тыс. мин в год. В Belma оценивают возможную потребность Польши до шести млн мин.

Вопрос об экспорте мин на Украину будет зависеть от объемов производства, заверил Залевский, однако отметил, что поставки Киеву – безусловный приоритет для польских властей. Закшевский также допустил, что любые сверхплановые объемы могут быть экспортированы союзникам в регионе.

Начало промышленного выпуска противопехотных мин в Польше запланировано на период после расторжения страной Оттавской конвенции, что может произойти уже 20 февраля 2026 года. Кабинет министров Польши подчеркивает, что развитие оборонной инфраструктуры на восточном фланге НАТО должно стать ответом на «угрозы» со стороны Белоруссии и России.

Ранее сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин.