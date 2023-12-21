Герасимов: Россия в ответ на расширение НАТО создает МВО и ЛВО

Герасимов: Россия в ответ на расширение НАТО создает Московский и Ленинградский военные округа

Tекст: Алексей Дегтярев

С учетом опыта СВО принимались меры по совершенствованию состава и структуры ВС, наращиванию возможностей сил общего назначения, сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

В ответ на расширение НАТО формируются два стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа.

До этого близкий к Минобороны источник сообщал, что формирование Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО) планируется завершить в марте 2024 года.