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Герасимов: Россия в ответ на расширение НАТО создает МВО и ЛВО
Герасимов: Россия в ответ на расширение НАТО создает Московский и Ленинградский военные округа
Российская сторона приступила к формированию Московского и Ленинградского военных округов (МВО и ЛВО) в ответ на расширение Североатлантического альянса, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замглавы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов.
С учетом опыта СВО принимались меры по совершенствованию состава и структуры ВС, наращиванию возможностей сил общего назначения, сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
В ответ на расширение НАТО формируются два стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа.
До этого близкий к Минобороны источник сообщал, что формирование Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО) планируется завершить в марте 2024 года.