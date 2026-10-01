Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.21 комментарий
Стало известно количество столетних долгожителей в Москве
Власти Москвы сообщили о проживании в городе 1,4 тыс. столетних пенсионеров
Почти 1,4 тыс. жителей Москвы достигли возраста 100 лет, еще 65 тыс. москвичей перешагнули отметку в 90 лет, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Почти 1,4 тыс. жителей российской столицы перешагнули вековой рубеж, передает РИА «Новости». Такие данные привели в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения.
«На сегодня в Москве живут почти 1400 человек, чей возраст уже достиг ста лет и более», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, отметку в 90 лет преодолели 65 тыс. горожан. Еще 432 тыс. москвичей отпраздновали свое 80-летие. Статистика приурочена к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возраст старейшей жительницы Москвы достиг 108 лет. Средняя продолжительность жизни в столице превысила показатели других регионов страны на семь лет. Всего в России насчитывается 17 тыс. граждан старше ста лет.