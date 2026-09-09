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    Шведские политики испуганы русской женщиной
    Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива
    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

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    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    9 сентября 2026, 18:00 • Новости дня

    Германия запланировала за 1,5 млрд евро обновить порт для НАТО

    Euractiv: Германия запланировала за 1,5 млрд евро обновить порт Бремерхафен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят около 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен для быстрой переброски войск и техники НАТО, пишет Euractiv.

    Германия планирует вложить около 1,5 млрд евро в обновление порта Бремерхафен для оперативного приема крупных военных контингентов и техники НАТО, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Во вторник власти Бремена одобрили инвестиционный план по развитию инфраструктуры на сумму 200 млн евро, который должен обеспечить привлечение 1,35 млрд евро от правительства ФРГ на модернизацию морского порта Бремерхафен и его транспортных связей с внутренними районами страны… В соответствии с требованиями НАТО, порт пройдет масштабную модернизацию, чтобы обеспечить возможность приема больших объемов военной техники в сжатые сроки», – говорится в публикации издания.

    Бремен станет одной из ключевых точек высадки войск альянса на восточном фланге. Первоначальную готовность порта обеспечат к 2027 году, а полностью завершат модернизацию в 2031 году.

    Глава минфина Бремена Бьерн Фекер подчеркнул, что инвестиции послужат оборонным целям НАТО и принесут пользу портовой отрасли. Мэр Бремена Андреас Бовеншульте добавил, что эти вложения станут крупнейшими в истории региона. Бремерхафен является четвертым по величине портом Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной агентство Bloomberg сообщило о подготовке немецкого порта Бремерхафен к перемещению тяжелой военной техники.

    Ранее российские дипломаты назвали ФРГ основным логистическим узлом для переброски сил НАТО на восточный фланг. Позже стало известно, что Берлин также запланировал создание нового арсенала дальнобойных вооружений за 12 миллиардов евро.

    9 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    В Бундестаге в среду вспыхнула жесткая перепалка между Фридрихом Мерцем и Алисой Вайдель после рекордной победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Во время обсуждения бюджета в парламенте Германия Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями, передает AP. Вайдель открыла дебаты нападками на канцлера, заявив: «В Саксонии-Анхальт люди не просто наказали вас, они стерли вашу партию в порошок», и объявила, что будущие выборы дадут АдГ «четкий мандат на управление».

    Мерц признал результат АдГ в Саксонии-Анхальт «выдающимся», но напомнил, что партия не добилась обещанного абсолютного большинства и, по его словам, не получит его «нигде в Германии с такой политикой». Он назвал АдГ «разрушительной силой» и обвинил ее в поддержке России, отметив, что Вайдль не упомянула недавнюю попытку атаки дрона на аэропорт Лейпциг/Халле, в которой власти обвинили Москву.

    Канцлер заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, и раскритиковал позицию АдГ против помощи Киеву и за снятие санкций с России, обвинив партию в «гротескном переворачивании ролей жертвы и агрессора». Он также резко осудил популярный в риторике АдГ термин «ремиграция», назвав его «синонимом этнической чистки по происхождению и цвету кожи», и подчеркнул, что даже при общем согласии по усилению депортаций правительство различает легально работающих мигрантов и тех, кто не имеет права на проживание.

    Рекордный успех АдГ на востоке страны уже вызвал тревогу в правящей коалиции и подогрел интерес к выборам в Берлине и земле Мекленбург–Передняя Померания, намеченным на 20 сентября. Победу партии приветствовали правые силы в Европе, а президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что «популистская партия в Германии» провела «по-настоящему большой вечер», связав ее успех с недовольством жесткой миграционной политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, а ХДС канцлера Фридриха Мерца показал худший результат.

    Накануне голосования Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ в регионе.

    После выборов сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала итоги голосования историческими и заявила о мандате на формирование правительства Саксонии-Анхальт.

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    9 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции

    СДПГ отказалась поддерживать курс Мерца после победы АдГ в Саксонии-Анхальт

    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии партнеры канцлера Фридриха Мерца из Социал-демократической партии начали выступать против его программы реформ после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт.

    После поражения консерваторов на выборах в Саксонии-Анхальт Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начинает отворачиваться от программы реформ канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico. Политики считают, что проблема кроется не в коммуникации, а в самой сути изменений.

    «Путь, по которому пошло федеральное правительство со своими планами реформ, вызвал особую неуверенность. Сейчас очень важно, чтобы в отличие от других в коалиции мы не просто проталкивали это», – заявила депутат Бундестага от СДПГ Раша Наср.

    Канцлер сделал ставку на экономические и социальные реформы, включая повышение пенсионного возраста и сокращение некоторых льгот по медицинскому страхованию. Он признал, что его низкие рейтинги способствовали победе «Альтернативы для Германии», но настаивает на продолжении курса.

    Генеральный секретарь СДПГ Тим Клюссендорф отметил, что осенью необходимо обсудить конкретные меры, включая пенсии, здравоохранение и цены на газ. Партия надеется на успех на предстоящих 20 сентября выборах в Мекленбурге – Передней Померании, где премьер-министр Мануэла Швезиг набирает популярность благодаря критике реформ Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Рейтинг одобрения главы немецкого правительства на фоне непопулярных социальных реформ упал до исторических 13%.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    8 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Бербок рассказала о своих планах после ухода из ООН

    Handelsblatt: Бербок решила стать профессором после ухода из ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о намерении уйти из публичной жизни после окончания работы в структурах ООН, пишет газета Handelsblatt.

    Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила полностью покинуть публичную жизнь. Она станет частным лицом после завершения работы в структурах ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

    «Для меня это действительно в каком-то смысле момент, когда я могу сказать: ну а теперь я частное лицо», – призналась политик. Ее полномочия на посту председателя текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН истекают 8 сентября. На этой должности Бербок сменит глава МИД Бангладеш Халилур Рахман.

    Политик подтвердила свои планы переехать в США, где собирается преподавать в Колумбийском университете в Нью-Йорке в течение нескольких лет. Она также отметила, что рада возможности взять паузу в карьере. Ранее сообщалось, что экс-глава немецкой дипломатии рассчитывала продолжить работу в международной политике, однако, вероятно, не получила подходящих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе итогового заседания 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок сложила полномочия председателя. На эту должность бывшего министра иностранных дел ФРГ избрали летом прошлого года.

    Ради работы в международной организации политик сдала мандат депутата Бундестага.

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    9 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения группировки «Север» продолжили сужение кольца вокруг попавших в окружение украинских формирований в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова, указало ведомство в Max.

    На внешнем кольце уничтожены силы противника близ Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки. Потери украинской стороны за сутки составили до 35 человек, сорваны две попытки прорыва окружения.

    Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили свои позиции, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Общие потери украинских войск на этих направлениях превысили 835 военнослужащих.

    Между тем средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS, ракету «Нептун» и 1185 беспилотников.

    В Черном море уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Авиация и артиллерия поразили цеха сборки дронов и объекты энергетической инфраструктуры Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    В окружении на территории Харьковской области оказались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники.

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    9 сентября 2026, 05:41 • Новости дня
    Берлин потребовал от Зеленского увеличить военные заказы у Германии
    Берлин потребовал от Зеленского увеличить военные заказы у Германии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль потребовал от Владимира Зеленского активнее привлекать немецкую оборонную промышленность к военным проектам.

    Глава немецкого внешнеполитического ведомства раскритиковал Владимира Зеленского за недостаточное внимание к интересам Берлина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    По словам дипломата, Берлин рассчитывает на большую отдачу от своей помощи Киеву.

    «В настоящий момент мы не совсем удовлетворены количеством заказов, размещенных в Германии. Поэтому мы попросили правительство Украины пересмотреть это и обеспечить улучшение», – заявил Вадефуль.

    Министр подчеркнул, что Германия, являясь одним из самых активных спонсоров Украины, должна получать соответствующую выгоду. Однако украинская сторона до сих пор не привлекает немецкую оборонную промышленность ко всем своим военным проектам, что вызывает недовольство в Берлине.

    В августе глава МИД Германии Йоханн Вадефуль посещал с необъявленным визитом Киев для обсуждения оборонного сотрудничества.

    Во время этой поездки немецкий министр анонсировал передачу Украине дополнительных 50 млн евро.

    На следующий день руководитель дипломатического ведомства ФРГ посетил прифронтовой Харьков.

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    9 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп своеобразно поздравил немецкую партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    «Ого! Для популистской партии в Германии та ночь стала по-настоящему триумфальной. Они наконец устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии такой серьезный ущерб», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что теперь эта политическая сила на подъеме и больше не намерена мириться с вредными для страны правилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Германский политолог Александр Рар назвал результаты Христианско-демократического союза политическим Ватерлоо.

    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    9 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста

    Politico: Берлин готов передать Киеву данные об украинских мужчинах в Германии

    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Германии могут начать делиться с Киевом информацией об украинских мужчинах призывного возраста, проживающих на территории страны.

    Немецкое правительство рассматривает возможность передачи Киеву сведений об украинцах призывного возраста, проживающих в Германии, пишет Politico. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль пояснил, что Берлин готов предоставить информацию о мужчинах с видом на жительство.

    «Мы знаем, кто здесь живет. Например, кто получает социальные пособия, или кто здесь зарегистрирован», – отметил Вадефуль.

    По его словам, на основе этих сведений украинское правительство сможет связываться с гражданами и призывать их на службу. При этом дипломат подчеркнул, что весь процесс должен проходить без принуждения.

    По данным 2025 года, около 1 млн украинских беженцев получили временный вид на жительство в Германии, среди них порядка 450 тыс. мужчин. В настоящее время около 1,17 млн взрослых украинцев находятся в странах Евросоюза под временной защитой.

    В ноябре прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского ограничить выезд молодых людей из страны. В апреле Зеленский назвал возвращение мужчин призывного возраста вопросом справедливости. В июле Евросоюз исключил мужчин призывного возраста из программы приема беженцев, однако запрет касается только новых заявителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину.

    Страны Европы рассматривают возможность исключения таких беженцев из системы временного убежища.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить молодых украинцев для службы на родине.

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    8 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск собственного производства баллистических ракет дальнего радиуса действия в 2027 году и заявил о готовности к сотрудничеству в этой сфере с Узбекистаном.

    Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

    «Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

    Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

    Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.

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    9 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

    Hraparak: Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащих армянской армии обязали выполнять воинское приветствие по стандартам Североатлантического альянса, поднося руку к голове без головного убора, пишет издание Hraparak.

    Ранее воинское приветствие выполнялось с поднесением руки к головному убору, теперь же солдатам и офицерам необходимо его снять, передает РИА «Новости». «По нашим сведениям, армянская армия пока соответствует стандартам армий НАТО исключительно в вопросах, не имеющих первостепенного значения. Например, военнослужащим предписано впредь отдавать честь без головного убора, как принято в армиях НАТО», – говорится в публикации онлайн-издания hraparak.am.

    Источники издания отмечают, что подобные нововведения вызывают недовольство среди военных, которые считают их бессмысленными. В министерстве обороны Армении заявили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, однако обсуждения возможного перехода на новые стандарты приветствия уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Армения решила ввести в вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО.

    В рамках реформ Минобороны республики отказалось от уставного восклицания «Ура!».

    В мае текущего года военное ведомство изменило эмблему армии.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    8 сентября 2026, 23:23 • Новости дня
    Сотрудники закрытого в Берлине Русского дома вернулись в Москву

    Россотрудничество: Все сотрудники Русского дома получат работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Русского дома в Берлине вернулись в Москву после решения властей Германии закрыть учреждение и расторгнуть соответствующий договор.

    Возвращение работников закрытого в Берлине Русского дома состоялось на фоне дипломатической напряженности между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил, что все сотрудники берлинского Русского дома будут обеспечены работой.

    «Карьерные перспективы у них самые хорошие. Они специалисты своего дела, они профессионалы. Конечно же, вопрос их трудоустройства будет стоять у нас на особом контроле. Все будут обеспечены работой», – сказал он.

    Чайка отметил, что предложенные вакансии будут как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других Русских домах.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о закрытии генерального консульства России в Бонне 18 сентября. Также было объявлено о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине.

    В ответ на недружественные действия Германии МИД России объявил о закрытии культурных центров имени Гете, а до 18 сентября должно прекратить работу генконсульство Германии в Петербурге.

    Напомним, правительство ФРГ 1 сентября обвинило Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, объявив о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. Президент России Владимир Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал обвинения о дроне в Лейпциге «началом настоящей войны». Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете.

    Россотрудничество договорилось об открытии 11 новых Русских домов за рубежом.

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    9 сентября 2026, 09:04 • Новости дня
    Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса
    Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала канцлера Германии Фридриха Мерца рабом военно-промышленного комплекса, обслуживающим интересы немецких оружейников ради личной выгоды.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц является рабом военно-промышленного комплекса, которому требуется больше денег и заказов, чтобы получать личную выгоду. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом во время эфира на радио Sputnik.

    «Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не очень доволен Украиной. Казалось бы, можно было бы подумать, что он, возможно, прочитал доклад Европейского союза по правам человека, ужаснулся тем беспределом, который творится на Украине в отношении всего: своих собственных граждан, правил и законов, которыми регулируется наша современная жизнь с точки зрения прав человека, вообще чести, достоинства и морали. Но нет, он был недоволен Украиной, киевским режимом и Банковой ровно в противоположном ключе. Он сказал, что они очень мало военных заказов размещают в военно-промышленном комплексе Германии», – сказала она.

    Дипломат подчеркнула, что связь Мерца и его команды с ВПК тянется уже много лет. По ее словам, немецкий политик не просто лоббирует интересы оружейников, а обслуживает их. Захарова также обратила внимание на масштаб Республики Коми, где она находится с рабочим визитом. Представитель МИД отметила, что территория этого российского региона сопоставима с площадью всей Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль потребовал от Киева увеличения военных заказов для немецкой промышленности.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал резкие антироссийские шаги канцлера Фридриха Мерца неуклюжими попытками заработать политические очки.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о практической подготовке Берлина к войне.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    9 сентября 2026, 10:56 • Новости дня
    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие крылатые ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные разработчики продемонстрировали передовые авиационные боеприпасы С-71М «Монохром», С-71К «Ковер» и S8000 «Бандероль» на международном авиасалоне в Египте.

    На выставке в Эль-Аламейне публике показали новейшие российские высокоточные системы, передает издание The War Zone. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что ракеты С-71М и С-71К «разработаны для истребителей пятого поколения». Эти боеприпасы созданы как экономичная альтернатива сложным крылатым ракетам.

    Модель С-71М отличается сниженной радиолокационной заметностью и складными крыльями. Версия С-71К получила более совершенную систему наведения и измененный дизайн корпуса. Третий боеприпас, компактная ракета С8000 «Бандероль», обладает дальностью около 500 км и может запускаться с вертолетов и беспилотников.

    Появление этих систем отражает мировую тенденцию к созданию недорогих средств поражения. Опыт спецоперации на Украине показал высокую эффективность массового применения подобных решений для преодоления противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на выставке в Египте новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т».

    Британское издание The Daily Telegraph отметило решающую роль крылатой ракеты «Бандероль» в блокировке украинских портов.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Вооруженными силами России новейших ракет С-71К «Ковер».

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