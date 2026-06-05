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Экс-модель Кэрри Отис обвинила бывшего главу Elite в изнасилованиях
Американская актриса Отис подала иск об изнасилованиях против экс-главы Elite
Бывшая звезда подиумов Кэрри Отис обратилась в парижский суд, добиваясь уголовного преследования влиятельного руководителя модельного агентства за серию надругательств над ней в 17-летнем возрасте.
«Американка Кэрри Отис, бывшая звезда модельного бизнеса агентства Elite, подает иск против Жеральда Мари. Она обвиняет его в многократных изнасилованиях в 1985 и 1986 годах в Париже, когда ей было 17 лет», – говорится в материале, который цитирует РИА «Новости».
Сама истица заявляет, что инциденты происходили в доме подозреваемого в отсутствие его тогдашней девушки, супермодели Линды Евангелисты. Актриса рассчитывает разоблачить многолетнюю систему насилия в индустрии моды на фоне дела Джеффри Эпштейна.
Против бывшего руководителя дали показания около 15 женщин, однако сам он категорически отрицает все обвинения. Предыдущее заявление отклонили из-за истечения срока давности. Теперь юристы намерены найти потерпевших, которым сейчас менее 48 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор Парижа Лор Бекко сообщила о выявлении новых преступлений американского финансиста Джеффри Эпштейна.
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