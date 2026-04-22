МИД заявил о моральном и материальном исчерпании Запада

Посол МИД Бердыев: США и Европа исчерпали себя морально и материально
Нежелание мириться с утратой мирового господства вынудило истощенные западные страны сделать стратегическую ставку на масштабную дестабилизацию международных рынков и институтов, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил о моральном и материальном истощении западных стран, передает РИА «Новости». По его словам, этот факт осознают и в самих западных столицах.
«Наверное, никого не нужно убеждать в том, что США и Европа себя исчерпали, причем не только морально, но и материально. Это понимают и в своих столицах, и уже давно сделали ставку на дестабилизацию рынков, институтов и схем урегулирования», – подчеркнул дипломат в ходе выступления на III Международной научно-практической конференции.
Бердыев отметил, что подобная политика Запада имеет долгосрочный стратегический характер и сформировалась не вчера. Дипломат пояснил, что в основе таких действий лежит нежелание мириться с утратой мирового доминирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марат Бердыев обвинил западные страны в использовании бандитских методов ради получения выгоды.
