МИД заявил о моральном и материальном исчерпании Запада

Посол МИД Бердыев: США и Европа исчерпали себя морально и материально

Tекст: Мария Иванова

Посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил о моральном и материальном истощении западных стран, передает РИА «Новости». По его словам, этот факт осознают и в самих западных столицах.

«Наверное, никого не нужно убеждать в том, что США и Европа себя исчерпали, причем не только морально, но и материально. Это понимают и в своих столицах, и уже давно сделали ставку на дестабилизацию рынков, институтов и схем урегулирования», – подчеркнул дипломат в ходе выступления на III Международной научно-практической конференции.

Бердыев отметил, что подобная политика Запада имеет долгосрочный стратегический характер и сформировалась не вчера. Дипломат пояснил, что в основе таких действий лежит нежелание мириться с утратой мирового доминирования.

