В Белом доме заявили о саморазрушении Европы
Европейские страны постепенно уничтожают себя неверным подходом к некоторым аспектам политики, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
Миллер заявил, что Европа медленно уничтожает себя неверным подходом к энергетике и миграционной политике, передает РИА «Новости». В эфире Fox News он подчеркнул: «Европа медленно убивает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной «зеленой» энергии и зарубежных стран. Европа убивает себя регуляциями, безумной миграционной политикой и отсутствием инвестирования в собственные вооруженные силы».
По мнению Миллера, европейские страны слишком долго полагались на субсидирование обороны со стороны США, игнорируя необходимость самостоятельного развития вооруженных сил. Также он отметил, что президент Дональд Трамп смог убедить партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП. Говоря о Гренландии, Миллер заявил, что теперь Вашингтон сможет получить нужные ресурсы бесплатно благодаря достигнутой сделке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новая национальная стратегия обороны США обязала европейские страны больше заниматься вопросами поддержки Украины.
The New York Times сообщила, что Европа фактически осталась без прежнего лидерства Вашингтона.
США и Евросоюз разрабатывают план по обеспечению долгосрочного процветания Украины на сумму 800 млрд долларов.