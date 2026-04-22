Названо место запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла

Tекст: Ольга Иванова

Столичная инстанция рассматривает иск Сергея Швыдкого к авторам постановки «Ничего не бойся, я с тобой», передает РИА «Новости». Заявитель требует взыскать более 143 млн рублей за незаконное использование его оригинального сценария. В число ответчиков вошли театральная компания «Бродвей Москва», ООО «Яндекс. Студия» и ПАО «Мобильные телесистемы».

Музыкантам Максиму Леонидову и Николаю Фоменко принадлежат права на композиции бит-квартета «Секрет», звучащие в спектакле. В связи с их привлечением к процессу слушания отложили на июль. Ранее производство по делу приостанавливали до завершения другого разбирательства.

В октябре суд отклонил требования Швыдкого о выплате 5 млн рублей компенсации к тем же ответчикам. Инстанция не нашла нарушений авторских прав при создании мюзикла. В январе апелляция признала это решение законным, после чего крупный иск возобновили.

