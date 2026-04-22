Названо место запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

При атаке на Сызрань ВСУ запускали дроны из Харьковской области
ВСУ запускали беспилотники, атаковавшие Сызрань, с территории Харьковской области, сообщили СМИ.
Как передает «Российская газета» со ссылкой на Shot, в атаке использовались дроны «Лютый».
Эти беспилотники способны преодолевать расстояние более тысячи километров и нести до 75 кг боевой нагрузки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло из-за атаки украинских беспилотников. Жертвами частичного разрушения жилого здания в Самарской области, произошедшего в результате удара украинских беспилотников, стали два человека.
Спасатели извлекли из-под завалов четырех выживших жильцов. Общее число пострадавших при ударе достигло 12 человек.
СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Сызрань.