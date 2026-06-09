Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ «замело под ковер» уда ВСУ по саперам у ЗАЭС

Tекст: Катерина Туманова

«Никакой реакции, по сути, не было. Установка агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится. Именно так и произошло в принципе», – заявил дипломат ТАСС.

Военные проявили мужество и продолжили восстановительные работы на Запорожской АЭС. При этом МАГАТЭ ушло от внятных оценок случившегося, хотя именно оно несло ответственность за соблюдение режима прекращения огня.

Ульянов отметил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси повел себя отстраненно, сославшись на необходимость продолжения ремонта.

Напомним, атака беспилотника произошла пятого июня, в тот же день, когда был объявлен режим тишины. Это стало первым случаем нарушения гарантий перемирия со стороны украинских сил. Всего МАГАТЭ организовало пять локальных режимов прекращения огня для восстановления линий электропередачи.

Ульянов добавил, что называть организацию совершенно неэффективной было бы неправильно. Однако российская сторона ожидает от руководства более объективной и адекватной реакции на подобные инциденты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ провели массированную атаку с применением тяжелых беспилотников в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ сообщило о масштабном разминировании перед ремонтом сетей ЗАЭС. Гросси сообщил о мониторинге разминирования у Запорожской АЭС.