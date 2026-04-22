СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Сызрань
Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки украинских беспилотников на Сызрань, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Петренко отметила: «Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооружённых формирований по жилым и гражданским объектам Самарской области», передает РИА «Новости».
В результате атаки погибли женщина и ребёнок, еще несколько мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и гражданские объекты, наиболее тяжёлые последствия зафиксированы после попадания беспилотника в четырехэтажный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда.
Следственные органы проводят осмотры мест происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и пострадавших. Назначены судебно-медицинские экспертизы для оценки степени вреда здоровью людей.
СК обещает дать правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к атаке.
Петренко также уточнила, что утром 22 апреля на территории города было зафиксировано падение не менее 11 БПЛА с последующей детонацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло из-за атаки украинских беспилотников.
Жертвами частичного разрушения жилого здания в Самарской области, произошедшего в результате удара украинских беспилотников, стали два человека.
Спасатели извлекли из-под завалов четырех выживших жильцов.
Общее число пострадавших при ударе достигло 12 человек.