Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле

Tекст: Елизавета Шишкова

На церемонии в Кремле, где президент вручал государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу, Мурат Гассиев пригласил Владимира Путина на свой следующий бой, передает РИА «Новости». Гассиев является действующим регулярным чемпионом WBA в весовой категории свыше 90 килограммов.

Во время неформального общения с боксёрами за бокалом шампанского председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что у Гассиева в июле запланирован поединок за защиту титула.

Сам боксер уточнил: «Одиннадцатого июля (состоится бой – ред.)… Пока неизвестно (где – ред.), но в Москве, скорее всего»

Он добавил, что сейчас идут переговоры, чтобы поединок точно прошёл в столице, и пригласил на него президента.

«И вас приглашаем, если у вас получится», – сказал Гассиев.

Путин в ответ пошутил, что в таком случае Гассиеву нельзя шампанское, на что тот заметил, что напиток безалкогольный.

Гассиев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Ранее Мурат Гассиев стал регулярным чемпионом мира WBA после победы над болгарином Кубратом Пулевым.