Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».
Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
Чемпион WBA в весовой категории свыше 90 килограммов Мурат Гассиев пригласил президента Владимира Путина на свой июльский поединок.
На церемонии в Кремле, где президент вручал государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу, Мурат Гассиев пригласил Владимира Путина на свой следующий бой, передает РИА «Новости». Гассиев является действующим регулярным чемпионом WBA в весовой категории свыше 90 килограммов.
Во время неформального общения с боксёрами за бокалом шампанского председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что у Гассиева в июле запланирован поединок за защиту титула.
Сам боксер уточнил: «Одиннадцатого июля (состоится бой – ред.)… Пока неизвестно (где – ред.), но в Москве, скорее всего»
Он добавил, что сейчас идут переговоры, чтобы поединок точно прошёл в столице, и пригласил на него президента.
«И вас приглашаем, если у вас получится», – сказал Гассиев.
Путин в ответ пошутил, что в таком случае Гассиеву нельзя шампанское, на что тот заметил, что напиток безалкогольный.
Гассиев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. На торжественной церемонии глава государства отметил достойное возвращение отечественных атлетов на мировые спортивные арены. Ранее Мурат Гассиев стал регулярным чемпионом мира WBA после победы над болгарином Кубратом Пулевым.