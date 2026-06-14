Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
В МИД объяснили сохраняющийся для украинцев безвиз
Москва оставила свободный порядок пересечения границы для украинцев ради поддержания родственных связей между народами двух стран, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
Он напомнил, что двусторонний договор о свободных поездках действовал с 1997 года, однако три года назад Киев в одностороннем порядке разорвал эти договоренности.
«Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну. В этих целях 29 сентября 2023 года издан указ президента Российской Федерации №734 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Украины», который вступил в силу со дня подписания и продолжает действовать», – пояснил дипломат РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО. Киев объявил о сохранении фильтрации для россиян при въезде на Украину после СВО. Выдача шенгенских мультивиз россиянам резко снизилась.