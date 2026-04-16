TWZ сообщил о планах Boeing оснастить вертолет CH-47 Chinook роем дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Boeing представила свои планы по развитию многоцелевого вертолета CH-47 Chinook, включая возможность запуска роев дронов с борта машины, сообщает TWZ.

На саммите Army Aviation Warfighting Summit в Нэшвилле компания показала проморолик, где с задней рампы Chinook запускаются беспилотники различных типов для разведки, радиоэлектронной борьбы и атакующих задач. Ожидается, что эта новая функция будет особенно востребована армией США и иностранными операторами.

В Boeing подтвердили, что испытаний запуска дронов с Chinook пока не было, но компания инвестирует собственные средства в проект и готовится к демонстрациям. Вице-президент направления Vertical Lift Кэтлин Джоливет отметила, что темпы демонстрации будут зависеть от интереса армии США и зарубежных заказчиков. Сейчас аналогичные испытания уже проходят на вертолете AH-64 Apache, где недавно были проведены тесты с беспилотником ALTIUS-700.

Chinook с большим внутренним пространством может нести намного больше дронов, чем другие вертолеты, и способен запускать даже крупные беспилотные аппараты массой до 100 килограммов, рассчитанные на дальность до 650 км и полет до одного часа. При этом Boeing также продвигает концепцию «оптимально пилотируемого» Chinook с поддержкой искусственного интеллекта или возможностью полностью автономного управления. Компания уже внедрила систему Active Parallel Actuator Subsystem (APAS), снижающую нагрузку на пилотов и повышающую безопасность маневрирования.

APAS сейчас доступна для спецверсии MH-47G и новых вертолетов для Британии, а в будущем элементы автономии планируют добавить и в CH-47F. В феврале CH-47F впервые совершил полностью автоматическую посадку благодаря обновленной цифровой системе управления полетом DAFCS. Как подчеркнул главный инженер направления, эти технологии закладывают основу для дальнейшей автоматизации полетов, вплоть до создания полностью беспилотных Chinook.

По словам представителей Boeing, производственные темпы увеличиваются: за прошлый год поставлено шесть CH-47F Block II, в работе еще девять машин по контракту сентября 2025 года и шесть новых заказов – всего 24 вертолета в производстве. Ведутся и поставки для Египта, Южной Кореи, Британии, а первый CH-47F для Германии ожидается в 2027 году.

Несмотря на то, что первый полет Chinook состоялся еще в 1961 году, спрос на вертолет остается высоким, а развитие цифровых и автономных технологий обещает ему долгую перспективу на рынке.

