    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Стало известно о самоубийстве популярного военного блогера Воеводы
    На украинском аэродроме уничтожены самолеты F-16 и Mirage
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Власти Франции сняли арест с танкера Deyna после выплаты штрафа
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке
    Посол заявил о планах Финляндии пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    16 апреля 2026, 10:14 • Новости дня

    TWZ сообщил о планах Boeing оснастить вертолет CH-47 Chinook роем дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания Boeing раскрыла планы по интеграции запускаемых с борта дронов и автономных функций в тяжелый вертолет CH-47 Chinook, уделяя особое внимание интересу армии США.

    Boeing представила свои планы по развитию многоцелевого вертолета CH-47 Chinook, включая возможность запуска роев дронов с борта машины, сообщает TWZ.

    На саммите Army Aviation Warfighting Summit в Нэшвилле компания показала проморолик, где с задней рампы Chinook запускаются беспилотники различных типов для разведки, радиоэлектронной борьбы и атакующих задач. Ожидается, что эта новая функция будет особенно востребована армией США и иностранными операторами.

    В Boeing подтвердили, что испытаний запуска дронов с Chinook пока не было, но компания инвестирует собственные средства в проект и готовится к демонстрациям. Вице-президент направления Vertical Lift Кэтлин Джоливет отметила, что темпы демонстрации будут зависеть от интереса армии США и зарубежных заказчиков. Сейчас аналогичные испытания уже проходят на вертолете AH-64 Apache, где недавно были проведены тесты с беспилотником ALTIUS-700.

    Chinook с большим внутренним пространством может нести намного больше дронов, чем другие вертолеты, и способен запускать даже крупные беспилотные аппараты массой до 100 килограммов, рассчитанные на дальность до 650 км и полет до одного часа. При этом Boeing также продвигает концепцию «оптимально пилотируемого» Chinook с поддержкой искусственного интеллекта или возможностью полностью автономного управления. Компания уже внедрила систему Active Parallel Actuator Subsystem (APAS), снижающую нагрузку на пилотов и повышающую безопасность маневрирования.

    APAS сейчас доступна для спецверсии MH-47G и новых вертолетов для Британии, а в будущем элементы автономии планируют добавить и в CH-47F. В феврале CH-47F впервые совершил полностью автоматическую посадку благодаря обновленной цифровой системе управления полетом DAFCS. Как подчеркнул главный инженер направления, эти технологии закладывают основу для дальнейшей автоматизации полетов, вплоть до создания полностью беспилотных Chinook.

    По словам представителей Boeing, производственные темпы увеличиваются: за прошлый год поставлено шесть CH-47F Block II, в работе еще девять машин по контракту сентября 2025 года и шесть новых заказов – всего 24 вертолета в производстве. Ведутся и поставки для Египта, Южной Кореи, Британии, а первый CH-47F для Германии ожидается в 2027 году.

    Несмотря на то, что первый полет Chinook состоялся еще в 1961 году, спрос на вертолет остается высоким, а развитие цифровых и автономных технологий обещает ему долгую перспективу на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские беспилотники семейства MQ-9 получат способность запускать дальнобойные боеприпасы.

    Китай запланировал летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian для запуска ста беспилотников-камикадзе.

    Российские военные начали применять тяжелые воздушные авианосцы «Пчелка» в зоне спецоперации.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    13 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной координации и согласия руководства стран, над которыми проходят беспилотники.

    Патрушев отметил: «Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит».

    Особо Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Он добавил, что это влечёт за собой соответствующие выводы и последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России принять ответные меры в случае игнорирования странами Прибалтики предупреждения о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    14 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Вучич заявил о начале совместного производства беспилотников Сербией и Израилем

    Tекст: Мария Иванова

    Белград договорился с израильскими партнерами об открытии нового завода по выпуску военных дронов, которым обе стороны будут владеть на паритетных началах.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах совместного производства беспилотников с израильскими партнерами. Новое предприятие будет принадлежать сторонам в равных долях, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира», – подчеркнул глава государства.

    Запуск крупной фабрики по сборке летательных аппаратов намечен на конец марта или начало апреля. Всего за два года Белград планирует получить до 80 тыс/ дронов-камикадзе как собственного, так и зарубежного производства.

    Местные оборонные предприятия продолжают активно разрабатывать ударные и разведывательные комплексы. Часть этих систем уже выпускается серийно и массово поступает на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск крупного совместного производства высокотехнологичных беспилотников

    Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.

    15 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном отвлекает внимание США от поддержки Киева и поставок оружия.

    Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по-прежнему считает необходимым для США прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    16 апреля 2026, 07:29 • Новости дня
    Индонезия отказалась от новых закупок истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индонезии сообщило об отсутствии решений по дополнительной закупке французских истребителей Rafale, несмотря на прошедшие переговоры с Францией.

    Власти Индонезии не планируют размещать новые заказы на французские истребители Rafale, несмотря на слухи после встречи президента страны Прабово Субианто с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости». Представитель министерства обороны Индонезии Рико Рикардо заявил порталу Jakarta Globe: «На данный момент решения о приобретении дополнительных Rafale не принято. Правительство все еще изучает этот вопрос».

    По данным ведомства, переговоры между лидерами Индонезии и Франции носили общий характер и касались вопросов военного сотрудничества и развития оборонной промышленности, без обсуждения новых контрактов на закупку авиационной техники.

    Ранее, в 2022 году, Индонезия подписала контракт на поставку 42 истребителей Rafale на сумму 8,1 млрд долларов. Первая партия из трех самолетов уже прибыла в страну в январе, следующую ожидают в начале мая.

    В контракте предусмотрено обучение пилотов, логистическая поддержка, а также создание учебного центра с современными тренажерами. Индонезия продолжает модернизировать свои вооруженные силы: оборонный бюджет на 2026 год составляет 337 трлн рупий (около 19,7 млрд долларов), кроме того, ранее сообщалось о планах приобрести 48 истребителей KAAN у Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Джакарта под давлением США отменила сделку по покупке 11 российских истребителей Су-35.

    В свою очередь Индия одобрила закупку 26 палубных самолетов Rafale Marine у Франции.

    Позже Нью-Дели рассмотрел вопрос о приобретении еще 114 французских истребителей.

    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    14 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как в Мирополье в домах складируют погибших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья на Сумском направлении фронта.

    «Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

    В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали  приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

    В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР. Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    14 апреля 2026, 12:40 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» заключил экспортные контракты на Су-57Э

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия заключила уже несколько контрактов на продажу истребителя пятого поколения Су-57Э, список заказчиков самолета расширяется, сообщил «Рособоронэкспорт» накануне оружейной выставки DSA-2026 в Малайзии.

    Россия уже заключила ряд экспортных контрактов на поставку истребителя пятого поколения Су-57Э, и список заказчиков продолжает расти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Рособоронэкспорта» накануне международной выставки вооружений DSA-2026 в Малайзии.

    В компании отмечают, что Су-57Э вызывает «большой интерес у партнеров», а «список заказчиков этого самолета уверенно расширяется».

    Ожидается, что Су-57Э станет одним из центральных экспонатов российского стенда, где также представят широкий спектр военной техники и вооружения, в том числе барражирующие боеприпасы и БПЛА. Особо подчеркивается боевой опыт истребителя: в сообщении говорится, что машина уже применялась с управляемыми ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» в условиях противодействия современным средствам ПВО и РЭБ.

    «Самолет является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ», – сообщают в «Рособоронэкспорте».

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подчеркнул, что Россия готова и дальше оснащать Вооруженные силы Малайзии современными образцами для укрепления национального суверенитета и обороноспособности. Руководство компании заявляет, что готовы поставлять Су-57Э только надежным партнерам России.

    В экспозиции также будут представлены многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые уже эксплуатируются более чем в 20 странах. Кроме того, на выставке покажут новейшие образцы стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, различные автоматы Калашникова, ручной пулемет РПЛ-20 и снайперскую винтовку Чукавина.

    Для сил спецопераций России предложит широкий спектр специализированного оборудования, включая бронежилет «Нептун-1», оптические и тепловизионные прицелы, а также оптико-электронные приборы для ведения разведки.

    15 апреля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ хоронят убитых наемников на месте гибели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как на Сумском направлении «проходят службу» иностранные наемники, а в случае гибели их тела предают земле на месте «службы», о чем прописано в их контрактах.

    «На данном участке фронта российские войска уничтожили иностранного наемника из Шри-Ланки главного сержанта ВСУ Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе. По официальной информации, иностранец проходил службу в подразделении «контрдиверсионной борьбы» – заградительном отряде украинской армии», сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что наемник будет захоронен на территории Украины (Дубно, Ровненская область) и данная практика реализуется на протяжении последних лет. Это даже прописывается в контрактах большинства иностранцев.

    Кроме того, за прошедшие сутки на Сумском направлении «Северяне» громили ВСУ в районах Бубликово, Соляников, Песчаного, Писаревки, Запселья, Бачевска и Малой Слободки.

    В Шосткинском районе ведется зачистка приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на расстояние до 250 м. В Сумском районе на 20 направлениях с боями продвинулись на расстояние до 600 м. На Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе села Новодмитровка, а штурмовые группы продвинулись до 400 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы уничтожали живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Избицкого, Байрака, Нового Бурлука, сёл Землянки и Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на шести участках до 300 метров. Упорные бои продолжаются вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка. На Великобурлукском направлении на трех участках продвижение составило до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдовы украинских солдат пожаловались на складирование десятков тел погибших в домах Мирополья. Бригада ВСУ понесла колоссальные потери у Мирополья. Военный эксперт рассказал о «лисьих норах» ВСУ у Дибровы.

    14 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    «Калашников» направил на апробацию в зону СВО новый бронежилет «Гранит-3М»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший бронежилет «Гранит-3М», уникальный крой которого полностью исключает появление уязвимых зазоров между защитными экранами, пройдет испытания в реальных боевых условиях.

    Научно-производственная фирма «ТЕХИНКОМ», входящая в концерн «Калашников», создала новый бронежилет «Гранит-3М» с расширенной защитой, передает Telegram-канал концерна.

    Увеличение площади защиты достигнуто благодаря оригинальному анатомическому крою и расширению плечевой и спинной секций. В ближайшее время новинку отправят на апробацию в зону спецоперации для выявления возможных недостатков.

    «Бронежилету буквально месяц от роду. Это наша инициативная разработка. Мы существенно увеличили площадь противоосколочной защиты, по просьбе пользователей. Благодаря соединению экранов внахлест на груди, спине и плечах исключили наличие щелей между экранами», – отметил представитель разработчика. Он добавил, что боковые экраны также выполнены максимально высокими.

    Главным преимуществом «Гранита-3М» стала его совместимость со всей номенклатурой бронеплит от первого до четвертого размеров. При этом подходят плиты как самой компании, так и других российских производителей. Сейчас специалисты работают над созданием элементов шейно-плечевой защиты, которые обеспечат безопасность шеи и плеча ниже сустава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания-разработчик бронежилетов «Техинком» вошла в состав концерна «Калашников».

    анее предприятие начало отгрузку перспективных средств индивидуальной бронезащиты для войсковых испытаний.

    14 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал с эсминца за пуском крылатых и противокорабельных ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе испытаний, за которыми наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын, с эсминца «Чхве Хён» были запущены две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные ракеты.

    «Военно-морские силы Народно-освободительной армии Кореи 12 апреля провели новые испытания стратегических крылатых и противокорабельных ракет с борта эсминца «Чхве Хён». За запуском лично наблюдал Ким Чен Ын в окружении высокопоставленных представителей Министерства национальной обороны и командования ВМС», – сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    Испытания были направлены на проверку работы системы управления запуском вооружения корабля и уровня подготовки морских пехотинцев к использованию ракет. Особое внимание уделялось точности и способности поражения целей новой навигационной системы.

    Две стратегические крылатые ракеты преодолели маршрут над Западным морем Кореи (Желтым морем) за время от 7869 до 7920 секунд. Противокорабельные ракеты находились в полете от 1960 до 1973 секунд, после чего поразили цели с высокой точностью.

    Ким Чен Ын заслушал доклад о новом вооружении и выразил удовлетворение ростом боеготовности вооруженных сил, отметив успехи национальной оборонной науки. Он подчеркнул, что наращивание ядерного сдерживания остается ключевым приоритетом и дал указания по дальнейшему укреплению стратегических и тактических возможностей, а также по совершенствованию стратегии быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Телеканал NHK добавил, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. КНДР 9 апреля провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты.

    13 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Destinus договорились о создании ракетного предприятия

    Tекст: Мария Иванова

    Германский оборонный концерн Rheinmetall и швейцарско-нидерландская компания Destinus договорились создать совместное предприятие для выпуска современных ракетных систем во второй половине 2026 года.

    Соответствующее соглашение компаний предполагает учреждение новой структуры под названием Rheinmetall Destinus Strike Systems, передает ТАСС.

    Германский концерн получит в ней решающую долю в 51% акций. Новое предприятие займется производством, продажей и поставками передовых крылатых ракет и баллистической реактивной артиллерии.

    «Мы должны расширить промышленную базу для современных систем обороны в Европе. Это совместное предприятие отражает такую необходимость. <…> Мы закладываем основу для масштабируемого выпуска боевых ракет, адаптированных к текущим требованиям европейских и союзных вооруженных сил», – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    В немецкой компании отметили растущий спрос на тысячи ракетных комплексов ежегодно, который в будущем может достигнуть десятков тысяч единиц. Системы, поставляемые Destinus, уже активно применяются украинскими военными. Швейцарско-нидерландская фирма производит более 2 тыс. крылатых ракет в год, а также разрабатывает турбореактивные двигатели.

    В рамках партнерства планируется расширить производственные мощности на территории Германии. Новая компания будет ориентирована на европейский рынок и отдельные страны НАТО. Цель проекта – преодолеть разрыв между потребностями Европы и Украины и реальными возможностями оборонной промышленности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября прошлого года германский концерн открыл свой первый оборонный завод на территории Украины. Позже производитель поставил украинским вооруженным силам новейшую гусеничную боевую машину пехоты Lynx. Глава компании Армин Паппергер пообещал ежегодно отправлять Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов.

    14 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    Корабли Балтфлота провели артиллерийские стрельбы по мишеням

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабельная тральная группа Балтфлота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по мишеням, имитирующим БПЛА, сообщила пресс-служба флота.

    Корабельная тральная группа Балтийского флота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС.

    В учениях приняли участие морской тральщик «Лев Чернавин» и рейдовый тральщик «Василий Поляков».

    По данным пресс-службы флота, экипажи минно-тральных кораблей отработали действия по противоминному обеспечению развертывания сил флота из пункта базирования, а также на переходе морем в условиях условного применения минного оружия. В сообщении отмечается: «Также экипажи тральщиков «Лев Чернавин» и «Василий Поляков» провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. В качестве воздушных мишеней были задействованы специальные зонды».

    В ходе учений все цели были успешно поражены из корабельных артиллерийских установок, что подтвердили средства объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Балтийский флот провел масштабное учение с электронными пусками ракет «Оникс».

    Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море.

    Военнослужащие отработали совместные действия по обеспечению безопасности судоходства.

    Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ понесли масштабные потери
    «Хезболла» заявила об отражении крупного наступления армии Израиля
    Axios раскрыл предысторию скандального мема Трампа в образе Иисуса
    Грузия «разрушила» миф о немецкой точности
    В Евросоюзе решили ввести жесткую проверку возраста в интернете
    Составлена крупнейшая в истории карта Вселенной
    Москвич довел до смерти чилийскую белку

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию – и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Европа ищет свой путь в Ормузский пролив

    Еще одна группа государств, помимо Ирана и США, объявила о желании «обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе». Что именно объединяет все эти страны, чего именно они добиваются на самом деле – и почему никакого «обеспечения свободы» в реальности не получится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

