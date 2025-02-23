События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Путин подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО
Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск в зоне СВО безусловным приоритетом российских властей
Обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции, входит в число безусловных приоритетов российских властей, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что в мире происходят «стремительные изменения», Россия сохраняет «стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных сил».
Российские власти намерены продолжить «повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность». Это является «важнейшей составляющей обеспечения безопасности России», ее «суверенного настоящего и будущего», а также поступательного развития страны, заявил он.
В числе «безусловных приоритетов» Путин назвал «обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции». «С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать Вооруженные силы новыми, современными образцами. Серьезное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих», – сказал он.
Напомним, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции. Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».