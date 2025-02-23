Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества

Путин поздравил ветеранов и личный состав Вооруженных сил России с Днем защитника Отечества

Tекст: Антон Антонов

«Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что участники СВО защищают национальные интересы и будущее России, «рискуя жизнью и проявляя отвагу». Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

По его словам, этот праздник демонстрирует «всенародную любовь и уважение» к армии и флоту, к тем, для кого «воинская стезя стала профессией и высоким призванием».

Президент отметил, что «воинская служба всегда пользовалась у нас особым почетом, была и остается делом чести». Как заявил Путин, «чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение».

Он указал на «вековые победные традиции российского воинства», продемонстрированные теми, кто «сражался на Чудском озере и Куликовом поле», «одолел смуту», одержал победу под Полтавой, «стяжал себе славу в Бородинском сражении». Путин напомнил о защите Севастополя в годы Крымской войны и о боях Первой мировой, он указал на «грандиозный подвиг» – победу над нацизмом.

Президент отметил, что 2025 год, год 80-летия Великой Победы, «объявлен в России Годом защитника Отечества» – как в память «об эпохальной Победе» над нацизмом, так и «в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков».

«Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», – сказал он.

Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие бойцам СВО за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.