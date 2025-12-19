Путин: Россия стала лидером в сфере беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин сообщил, что тяжелых беспилотников в зоне спецоперации пока не хватает, но над их созданием и поставками уже ведется активная работа, передает ТАСС.

«Надо сказать, и здесь нечего стесняться, я думаю, что в сфере беспилотников мы стали безусловными лидерами. По количеству дронов, да, не хватает тяжелых, таких, как »Баба Яга« у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный», – сказал Путин в ходе прямой линии.

Путин подчеркнул, что министр обороны Андрей Белоусов лично занимается вопросом развития беспилотников, благодаря чему ситуация на фронте существенно изменилась в лучшую сторону. По словам президента, Белоусов очень активно включился в работу, координируя создание и внедрение новых типов дронов.

«Хочу отметить роль министра обороны, он лично занимается беспилотием, много сделал для этого. И в том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась. И это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения. Я думаю, что и вы тоже это прекрасно знаете», – сказал Путин, отвечая на вопрос военкора.

Глава государства также анонсировал дальнейшую государственную поддержку разработчиков и конструкторов, создающих беспилотники для нужд армии, которых он назвал «кулибинами». Путин пообещал, что государство будет содействовать таким специалистам.

Он отметил, что российские войска на всех участках фронта уже превосходят противника по числу дронов. Также президент отметил лидерство России в сфере беспилотников и пообещал поддерживать развитие этого направления в будущем.

Кроме того, глава государства подчеркнул высокий интерес россиян к службе по контракту в вооруженных силах, передает ТАСС. В этом году свыше 400 тыс. человек заключили контракт с армией РФ. Число желающих служить в сфере беспилотной авиации настолько выросло, что Министерство обороны вынуждено объявлять отдельные конкурсы.

Путин отдельно заявил, что власти страны продолжат поддерживать инженеров-конструкторов, работающих над созданием беспилотников для фронта.

«Мы будем дальше продолжать поддерживать наших «кулибиных» современных, там целая система грантов существует, поддержки, и будем это делать дальше», – сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».