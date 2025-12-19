  • Новость часаПутин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    Названы причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России
    Япония задумалась о получении ядерного оружия
    Путин заявил о готовности завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин: Россия стала лидером в сфере беспилотников
    Эксперт: Евробюрократы не отказались от планов воровства активов России
    ЕС не смог договориться по важной сделке с МЕРКОСУР
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 декабря 2025, 13:05 • Новости дня

    Путин: Россия стала лидером в сфере беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов недели» отметил значительные изменения в обеспечении фронта беспилотниками и пообещал дальнейшую поддержку разработчиков перспективных моделей для армии.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что тяжелых беспилотников в зоне спецоперации пока не хватает, но над их созданием и поставками уже ведется активная работа, передает ТАСС.

    «Надо сказать, и здесь нечего стесняться, я думаю, что в сфере беспилотников мы стали безусловными лидерами. По количеству дронов, да, не хватает тяжелых, таких, как »Баба Яга« у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный», – сказал Путин в ходе прямой линии.

    Путин подчеркнул, что министр обороны Андрей Белоусов лично занимается вопросом развития беспилотников, благодаря чему ситуация на фронте существенно изменилась в лучшую сторону. По словам президента, Белоусов очень активно включился в работу, координируя создание и внедрение новых типов дронов.

    «Хочу отметить роль министра обороны, он лично занимается беспилотием, много сделал для этого. И в том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась. И это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения. Я думаю, что и вы тоже это прекрасно знаете», – сказал Путин, отвечая на вопрос военкора.

    Глава государства также анонсировал дальнейшую государственную поддержку разработчиков и конструкторов, создающих беспилотники для нужд армии, которых он назвал «кулибинами». Путин пообещал, что государство будет содействовать таким специалистам.

    Он отметил, что российские войска на всех участках фронта уже превосходят противника по числу дронов. Также президент отметил лидерство России в сфере беспилотников и пообещал поддерживать развитие этого направления в будущем.

    Кроме того, глава государства подчеркнул высокий интерес россиян к службе по контракту в вооруженных силах, передает ТАСС. В этом году свыше 400 тыс. человек заключили контракт с армией РФ. Число желающих служить в сфере беспилотной авиации настолько выросло, что Министерство обороны вынуждено объявлять отдельные конкурсы.

    Путин отдельно заявил, что власти страны продолжат поддерживать инженеров-конструкторов, работающих над созданием беспилотников для фронта.

    «Мы будем дальше продолжать поддерживать наших «кулибиных» современных, там целая система грантов существует, поддержки, и будем это делать дальше», – сказал глава государства.

    Президент России Владимир Путин дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    19 декабря 2025, 12:07 • Видео
    Итоги года с Владимиром Путиным

    18 декабря 2025, 17:43 • Новости дня
    Герасимов: Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Герасимов: Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Восток» полностью освободили территорию Донецкой народной республики в своей зоне ответственности и активно наступают в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов сообщил, что за год командование этой группировки установило контроль примерно над 2 тыс. кв. км и 89 населенными пунктами на Запорожском направлении, передает ТАСС. По его словам, с октября прошлого года войска ведут наступательные действия без значительных пауз.

    Герасимов подчеркнул, что сейчас продолжаются бои за взятие крупного города Гуляйполе в Запорожской области. Он отметил, что группировка «Восток» сохраняет высокие темпы продвижения.

    Группировка «Днепр» за этот период освободила семь населенных пунктов, вышла к городу Орехову и укрепила безопасность Запорожской атомной электростанции. Генерал отметил, что войска продолжают наступательные действия в сторону Запорожья и расширяют контроль над островной зоной в дельте Днепра.

    Еще одной точкой успеха стала работа группы «Центр», освободившей в этом году 81 населенный пункт, включая крупные города Дзержинск и Красноармейск. По словам Герасимова, российские ударные группы сумели проникнуть в глубину обороны противника и при освобождении Красноармейска за сутки взяли под контроль более 900 зданий в нескольких районах города.

    В приграничных районах Сумской и Харьковской областей штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают расширение полосы безопасности. Герасимов сообщил, что после уничтожения противника, вклинившегося в Курскую область, военные обеспечивают контроль в Сумской области над 18 населенными пунктами, а в Харьковской – завершили освобождение Волчанска и еще девяти населенных пунктов.

    Он также уточнил, что Южная группировка войск освободила 48 населенных пунктов в Донбассе, включая Часов Яр и Северск. Российские военные продолжают бои за Константиновку в ДНР – и в настоящий момент более половины города находится под их контролем.

    Ранее Герасимов сообщил, что ВС России с начала спецоперации освободили примерно 94 тыс. квадратных километров территории.

    18 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

    Шерпа Лукаш: США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20

    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

    «Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

    На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

    Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.

    18 декабря 2025, 20:20 • Новости дня
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выполнения боевой задачи украинский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение, в результате весь экипаж погиб, сообщают местные интернет-ресурсы.

    Вооруженные силы Украины сообщили о потере вертолета Ми-24 вместе с экипажем, передает ТАСС. По информации 12-й бригады армейской авиации украинской армии, инцидент произошел во время выполнения боевого задания. В официальном сообщении бригады сказано: «Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. А до этого на территории Запорожской области разбился еще один украинский истребитель Су-27, пилот погиб.

    Ночью 23 августа истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку, пилот также погиб. Разбившийся летчик ВСУ Сергей Бондарь оказался одним из «призраков Киева».

    19 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Мирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком

    Tекст: Катерина Туманова

    Число российских детей, погибших в результате атак ВСУ с февраля 2022 года, достигло по меньшей мере 238, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев»  пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», – сказал дипломат ТАСС.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

    В ночь на пятницу, 19 лекабря, в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева.

    19 декабря 2025, 11:33 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину достиг 81,4%, показатель одобрения деятельности главы государства составил 77,9%, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину превысил 81,4 %, уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1,4 п. п. и составляет 77,9%, следует из данных на сайте ВЦИОМ.

    Деятельность правительства одобряют 48,3% опрошенных, что на 2 п. п. выше предыдущих показателей. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,2%, а его работу одобряют 50,4% жителей страны.

    Респонденты также выразили свое отношение к лидерам парламентских партий. Лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,8%, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,9%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,7%.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» вырос до 36%, поддержка КПРФ составила 9,1%, ЛДПР – 10,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,4%, а «Новых людей» – 8,2%.

    Опрос проходил среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов в период с 8 по 14 декабря.

    18 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО

    Зеленский пожаловался на нехватку ракет для ПВО Украины

    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны, и призвал западные страны помочь деньгами или боеприпасами.

    У Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны, рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает».

    По словам Зеленского, для ряда комплексов ПВО наблюдается дефицит определенных типов боеприпасов. Глава киевского режима отметил, что часть партнеров предоставляет лицензии, другие поставляют ракеты непосредственно, некоторые оказывают финансовую помощь, чтобы Украина могла закупать необходимые вооружения.

    Он подчеркнул, что Киев остро нуждается в дальнейшей поддержке от западных союзников для восполнения дефицита вооружений и защиты воздушного пространства страны. На фоне этого в Евросоюзе продолжаются обсуждения о возможности выделения Украине кредита за счет российских активов.

    Зеленский вновь обратился к зарубежным партнерам с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы или финансовую поддержку, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только Британия выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше 1 тыс. ракет для систем ПВО.

    Ранее ВС России уничтожили транспортную инфраструктуру для поставки западного вооружения на Украину, нанеся удар по мосту в Затоке в Одесской области.

    А в ноябре в МИД заявили, что по вине ПВО ВСУ было повреждено здание посольства Азербайджана в Киеве.

    19 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В интересах европейцев и украинцев поиск подходящей основы для дискуссии с российским лидером, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его мнению, в Европе нужно найти этот способ «в ближайшие недели».

    Летом Макрон заявлял о готовности поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    Тогда же оба президента провели телефонный разговор.

    18 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области

    Герасимов: В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 18 населенных пунктов

    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Под контроль российских войск в Сумской области перешли 18 населенных пунктов, которые ранее использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    О переходе 18 населенных пунктов в Сумской области под контроль российских войск сообщил на брифинге для зарубежных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА «Новости». По его словам, эти территории ранее использовались ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    Герасимов подчеркнул, что формирования противника, проникшие в российскую территорию, были уничтожены, а их остатки вытеснены на Украину. Он также отметил, что группировка войск «Север» ведет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а освобождение города Волчанска и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области завершено.

    Начальник Генштаба уточнил, что одновременно продолжается операция по освобождению новых регионов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на семи участках фронта вглубь Сумской области и выходит на окраины Андреевки. В той же области самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ.

    Кризис на Украине развивается как прокси-война западных стран против России, что определяет военно-политическую обстановку, заявил ранее Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

    19 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.

    «Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.


    18 декабря 2025, 20:11 • Новости дня
    В России стало меньше трудоголиков

    Число россиян с рабочей неделей более 51 часа достигло минимума с 2016 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В третьем квартале 2025 года число перерабатывающих россиян уменьшилось на 13% по сравнению с прошлым годом, сократившись до 2,48 млн человек.

    Количество россиян, работающих сверх установленной нормы, в третьем квартале 2025 года снизилось до 2,48 млн. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

    Исследование охватило жителей всех регионов России старше 15 лет. Итоги опроса были экстраполированы на всю численность взрослого населения страны.

    Особое внимание уделили тем, кто работает более 51 часа в неделю. Их число составило 546 тыс., что стало самым низким среднеквартальным показателем с 2016 года, когда стала применяться действующая система обследования. Напомним, в Трудовом кодексе максимальная продолжительность рабочей недели не превышает 40 часов.

    Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин признался, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки. Путин также уточнил, что мало спит и не советует брать с него пример.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что рабочий день российского лидера заканчивается далеко за полночь, а рано утром он уже на связи.

    18 декабря 2025, 22:00 • Новости дня
    В ВСУ назвали последствия ударов ВС России по мостам в Одесской области

    Эксперт ВСУ «Флэш» заявил об изоляции Одесской области из-за ударов по мостам

    Tекст: Вера Басилая

    Российские удары по мостам Одесской области приводят к риску изоляции западных районов и создают угрозу транспортным маршрутам на Дунае, заявил эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

    Российские удары по мостам в Одесской области могут привести к изоляции западной части региона и срыву украинской логистики через Дунай, передает Lenta.ru. Об этом в своем Telegram-канале рассказал эксперт по связям в ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

    По его словам, утрата инфраструктуры усложнит процедуру транспортировки грузов и переброски военных сил.

    Он также отметил, что если мосты будут разрушены, украинским военным придется использовать понтонные переправы, однако такие конструкции становятся легкой целью для российских дронов.

    Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар с применением фугасных авиабомб и беспилотников по мосту в Затоке в Одесской области. По важнейшему маршруту военных поставок для ВСУ нанесли около 15 ударов.

    18 декабря 2025, 17:27 • Новости дня
    Герасимов назвал площадь освобожденных в зоне СВО территорий

    Герасимов: Российские войска освободили 94 тыс. кв. км в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 квадратных километров в зоне спецоперации, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе.

    С начала спецоперации освобождено примерно 94 тыс. квадратных километров территории, передает ТАСС.

    «Всего в 2025 году российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6300 кв. км территории, а с начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тыс. кв. км», – сказал Герасимов.

    По его словам, ВСУ за год потеряли примерно 6,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также около 11,8 тыс. артиллерийских орудий и минометов. Потери в живой силе генерал оценил примерно в 500 тыс. военных.

    Напомним, российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине.

    19 декабря 2025, 12:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    Путин заявил о готовности России завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил в ходе программы «Итоги года» о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, передает РИА «Новости».

    «Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Путин отметил, что главной проблемой остается позиция Киева, который на данный момент не проявляет готовности приступить к обсуждению территориального вопроса.

    «Напомню, с чего началось-то все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

    Он добавил, что в 2022 году Москва предупреждала Киев о необходимости признать непризнанные республики и просила обеспечить там мирную жизнь, однако те шаги не были предприняты.

    «В 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: «Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все», – заявил Путин.

    Путин признал, что видит некоторые сигналы со стороны Украины относительно возможного диалога, но эти сигналы не касаются сути вопроса о территориях.

    «Но все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», – сказал российский лидер в ходе прямой линии.

    Он отметил, что диалог может начаться только при условии готовности Киевa обсуждать ключевые аспекты конфликта и причины его возникновения.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Общее число обращений россиян к президенту превысило 2,5 млн. Перед началом программы «Итоги года с президентом Владимиром Путиным» журналисты из различных городов страны собрались в Гостином дворе для общения с главой государства.

