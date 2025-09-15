Rheinmetall достиг соглашения о покупке судостроительной компании Naval Vessels Lurssen

Rheinmetall достиг соглашения о покупке судостроительной Naval Vessels Lurssen

Tекст: Мария Иванова

Германский оборонный концерн Rheinmetall достиг соглашения о покупке военного подразделения судостроительной группы Lurssen – компании Naval Vessels Lurssen (NVL), сообщает ТАСС. В сделку войдут также дочерние предприятия NVL, а ее закрытие ожидается в начале 2026 года после получения одобрения антимонопольных органов. Сумма сделки не раскрывается.

В Rheinmetall подчеркнули, что приобретение позволяет компании выйти на рынок военного судостроения и усилить позиции ведущего поставщика оборонных технологий в Германии и Европе.

Глава концерна Армин Паппергер заявил: «В будущем мы станем значимым игроком на суше, на море, в воздухе и в космосе».

NVL – частная судостроительная компания с четырьмя верфями на севере Германии и зарубежными представительствами. В компании работает около 2,1 тыс. человек, а объем продаж в 2024 году достиг 1 млрд евро. NVL считается одним из лидеров по разработке автономных морских надводных систем.

Компания Rheinmetall остается крупнейшим оборонным предприятием Германии и активно поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву. Концерн также строит на Украине собственный завод по производству боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер призвал создать дешевые системы ПВО против дронов.

Концерн Rheinmetall ранее пообещал Киеву поставить новые системы противодронной защиты Skyranger.

Немецкая компания Rheinmetall начала рекламировать свою продукцию на презервативах.