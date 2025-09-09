Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, германский концерн Rheinmetall в 2025 году впервые поставит Киеву свои новейшие системы противодронной защиты Skyranger, передает ТАСС. Договор на поставку будет подписан 10 сентября в Лондоне на выставке вооружений DSEI.

Паппергер отметил: «Уже в этом году будут поставлены первые [системы]». По данным телеканала, сумма сделки составляет несколько сотен миллионов евро.

Комплекс Skyranger – мобильная система противодействия дронам и ракетам, которую можно устанавливать на автомобили. По словам главы Rheinmetall, каждая из таких систем способна защищать территорию размером четыре на четыре километра, обеспечивая на ней «полное отсутствие дронов».

Отмечается, что Украина получит Skyranger раньше, чем немецкая армия, хотя Бундесвер также сделал заказ на эти системы. Кроме того, Rheinmetall поставляет Киеву танки, боеприпасы и строит на Украине завод по сборке боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Rheinmetall назвала Украину «двигателем роста» для продаж своего концерна. Германия планирует закупить тысячи танков и боевых машин пехоты на фоне роста военных расходов. Rheinmetall и Lockheed Martin объявили о запуске совместного производства снарядов в Европе.