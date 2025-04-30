Rheinmetall и Lockheed Martin объявили о совместном производстве снарядов в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

О подписании соглашения между Rheinmetall и Lockheed Martin сообщается в пресс-релизе немецкой компании, передает ТАСС. Документ расширяет предыдущее партнерство компаний и предусматривает создание инновационного производственного центра в Германии под управлением Rheinmetall.

Основной задачей центра станет производство и поставка различных типов ракет и снарядов для укрепления безопасности и самодостаточности европейских стран. Центр будет действовать не только в Германии, но и в других государствах Европы. Ожидается, что для начала работы потребуется одобрение от правительств Германии и США.

Вице-президент Lockheed Martin Рэй Пизелли заявил: «Это партнерство отражает нашу твердую приверженность поддержанию трансатлантической безопасности и поставкам проверенных передовых [технологических] возможностей европейским союзникам. Это шаг в сторону того, чтобы помочь европейским клиентам выполнять их обязательства в рамках НАТО».

Глава Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что компания будет не только заниматься продажами и поставками готовой продукции, но и внесет существенный вклад в производство. По словам Пизелли, сотрудничество приведет к созданию новых рабочих мест. В пресс-релизе также подтверждается участие обеих компаний в проекте усовершенствованной реактивной системы залпового огня GMARS, являющейся развитием HIMARS. Детали о расширении производства и конкретных типах вооружения не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall заявил, что поставки ракет Taurus Киеву не имеют смысла для изменения ситуации на фронте, также глава Rheinmetall отметил, что даже после возможного урегулирования конфликта Украина будет продолжать получать вооружение, а ранее Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше снарядов калибра 155 мм.