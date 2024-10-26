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Глава Rheinmetall спрогнозировал рост поставок оружия на Украину установления мира
Глава Rheinmetall заявил, что Украина продолжит вооружаться даже при мирном урегулировании
Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.
Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Welt am Sonntag отметил, что даже в случае возможного мирного урегулирования конфликта на Украине, потребность в вооружении останется высокой, передает ТАСС.
Паппергер подчеркнул, что Украина, в отличие от Германии прошлых лет, «не допустит наивности и будет готовиться к потенциальным угрозам».
В настоящее время на Украине отмечается значительная нехватка боеприпасов, для пополнения которых потребуется около 4 млн единиц артиллерийских снарядов. В этой связи Rheinmetall активно работает над строительством новых производственных мощностей на территории Украины. В ближайшее время планируются поставки боевых машин пехоты, таких как Marder и Lynx. Первая партия Lynx составит менее десяти единиц, но для полного удовлетворения потребностей Украине нужно около 3 тыс. таких машин, что пока не поддерживается бюджетом страны.
Паппергер также выразил уверенность в финансовом успехе своей компании. Ожидается, что к концу года объем заказов Rheinmetall превысит 60 млрд евро, продажи достигнут 10 млрд евро, а уровень прибыли останется высоким. По его словам, Rheinmetall в настоящее время является самой прибыльной оборонной компанией в мире и конкурирует с ведущими американскими корпорациями. В 2023 году компания увеличила свой оборот на 12%, до 7,1 млрд евро, а чистая прибыль выросла на 9%, достигнув 0,6 млрд евро.
Ранее германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.
При этом немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Акции германского оборонного концерна Rheinmetall упали в стоимости на 4,5% на фоне сообщений о возможном прекращении военной помощи Украине со стороны Берлина.