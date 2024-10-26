Глава Rheinmetall спрогнозировал рост поставок оружия на Украину установления мира

Глава Rheinmetall заявил, что Украина продолжит вооружаться даже при мирном урегулировании

Tекст: Мария Иванова

Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Welt am Sonntag отметил, что даже в случае возможного мирного урегулирования конфликта на Украине, потребность в вооружении останется высокой, передает ТАСС.

Паппергер подчеркнул, что Украина, в отличие от Германии прошлых лет, «не допустит наивности и будет готовиться к потенциальным угрозам».

В настоящее время на Украине отмечается значительная нехватка боеприпасов, для пополнения которых потребуется около 4 млн единиц артиллерийских снарядов. В этой связи Rheinmetall активно работает над строительством новых производственных мощностей на территории Украины. В ближайшее время планируются поставки боевых машин пехоты, таких как Marder и Lynx. Первая партия Lynx составит менее десяти единиц, но для полного удовлетворения потребностей Украине нужно около 3 тыс. таких машин, что пока не поддерживается бюджетом страны.

Паппергер также выразил уверенность в финансовом успехе своей компании. Ожидается, что к концу года объем заказов Rheinmetall превысит 60 млрд евро, продажи достигнут 10 млрд евро, а уровень прибыли останется высоким. По его словам, Rheinmetall в настоящее время является самой прибыльной оборонной компанией в мире и конкурирует с ведущими американскими корпорациями. В 2023 году компания увеличила свой оборот на 12%, до 7,1 млрд евро, а чистая прибыль выросла на 9%, достигнув 0,6 млрд евро.

Ранее германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

При этом немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Акции германского оборонного концерна Rheinmetall упали в стоимости на 4,5% на фоне сообщений о возможном прекращении военной помощи Украине со стороны Берлина.