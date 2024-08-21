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Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше снарядов калибра 155 мм
Rzeczpospolita: Немецкий Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше снарядов калибра 155 мм
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщает газета Rzeczpospolita.
По данным издания, Польша в 2022 году заключила контракт с Rheinmetall на поставку 50 тыс. снарядов калибра 155 мм и на сегодня не получила ни одного снаряда, передает РИА «Новости».
Боеприпасы для Польши должна была изготовить дочерняя фирма немецкого предприятия – южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition, но поставки в Польшу заблокировало правительство ЮАР, опасаясь, что они могут попасть на Украину.
Ранее акции Rheinmetall упали на 4,5% из-за данных о прекращении Берлином помощи Киеву.