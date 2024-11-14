Стало известно о планах сертифицировать в Китае вертолет Ми-171А3

Новейший вертолет Ми-171А3 получит сертификацию в Китае для расширения рынка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Вертолеты России», входящий в Ростех, планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолет Ми-171А3, сообщает ТАСС. Это заявление было сделано на конференции для эксплуатантов российских вертолетов в Азиатском регионе, которая прошла в рамках выставки Airshow China. Участники отметили, что транспортные вертолеты Ми-171 остаются востребованными, и их летно-технические характеристики постоянно улучшаются. Новейшая версия Ми-171А3 разработана в сотрудничестве с нефтегазовым сектором и соответствует международным стандартам безопасности.

«Вертолеты России» также работают над выводом на китайский рынок медицинской версии вертолета «Ансат». В холдинге подчеркнули, что развитие сотрудничества с Китаем является приоритетным направлением. В настоящее время в Китае эксплуатируется около 75 российских тяжелых и сверхтяжелых вертолетов, включая модели Ми-171, Ми-26 и Ка-32, которые используются для перевозки грузов, спасательных операций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, российская сторона готова предложить китайским партнерам вертолеты Ка-32А11ВС и модернизированные Ка-32А11М для тушения пожаров, Ми-171 и Ми-171А3 для поисково-спасательных и офшорных операций, а также Ми-26ТС для ликвидации последствий стихийных бедствий. Легкие вертолеты «Ансат» рассматриваются для задач скорой медицинской помощи и обучения летного состава. Холдинг отмечает многолетний опыт Китая в эксплуатации российских вертолетов, наличие подготовленных кадров и системы технического обслуживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, опытный образец модифицированного вертолета Ми-171А3 совершил первый полет. Ростех впервые представил за рубежом, на крупнейшей международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби, отечественный вертолет Ми-171А3, предназначенный для длительных полетов над морем. Вертолет Ми-171А3 в конфигурации Aurus представили на газовом форуме в Петербурге.