Суд отказался аннулировать три товарных знака Amazon в России
Суд по интеллектуальным правам отклонил иск об аннулировании брендов Amazon
Российский суд по интеллектуальным правам не стал прекращать правовую охрану трех международных товарных знаков американской корпорации Amazon Technologies.
Соответствующее решение принято по иску зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, передает РИА «Новости». Истец добивался аннулирования брендов в России из-за того, что правообладатель их якобы не использует.
Американская корпорация зарегистрировала свои товарные знаки еще в 2000 году для широкого перечня товаров и услуг. Правовая охрана этих брендов действует во многих странах до 2030 года. Суд первой инстанции полностью отклонил требования гонконгской компании.
Ранее этот же суд прекратил правовую охрану в России семи товарных знаков люксембургской Amazon Europe Core по иску той же Multigoods Production.
Всего с мая по ноябрь 2024 года гонконгская фирма подала 20 исков к известным иностранным компаниям, требуя аннулировать их бренды в связи с неиспользованием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Суд по интеллектуальным правам отклонил иск гонконгской компании Multigoods Production Limited о лишении финской корпорации Nokia товарных знаков.
Ранее московский арбитраж отказался аннулировать международный бренд немецкого производителя одежды Hugo Boss.
В целом сотни ушедших из России иностранных компаний рискуют потерять права на свои названия и логотипы.