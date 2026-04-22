Суд отказался аннулировать три товарных знака Amazon в России

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск об аннулировании брендов Amazon

Tекст: Мария Иванова

Соответствующее решение принято по иску зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, передает РИА «Новости». Истец добивался аннулирования брендов в России из-за того, что правообладатель их якобы не использует.

Американская корпорация зарегистрировала свои товарные знаки еще в 2000 году для широкого перечня товаров и услуг. Правовая охрана этих брендов действует во многих странах до 2030 года. Суд первой инстанции полностью отклонил требования гонконгской компании.

Ранее этот же суд прекратил правовую охрану в России семи товарных знаков люксембургской Amazon Europe Core по иску той же Multigoods Production.

Всего с мая по ноябрь 2024 года гонконгская фирма подала 20 исков к известным иностранным компаниям, требуя аннулировать их бренды в связи с неиспользованием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Суд по интеллектуальным правам отклонил иск гонконгской компании Multigoods Production Limited о лишении финской корпорации Nokia товарных знаков.

Ранее московский арбитраж отказался аннулировать международный бренд немецкого производителя одежды Hugo Boss.

В целом сотни ушедших из России иностранных компаний рискуют потерять права на свои названия и логотипы.