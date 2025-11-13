Ушедшие из России бренды столкнулись с угрозой потерять права на товарные знаки

За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.5 комментариев
Bloomberg: Сотням ушедших из России брендов грозит потеря прав на товарные знаки
Более 300 иностранных компаний, включая Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, рискуют потерять права на свои товарные знаки в России из-за того, что покинули рынок, пишет Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы, несмотря на уход, большинство этих компаний стараются продлевать регистрацию своих названий и логотипов, надеясь со временем вернуться и снова продавать товары российским потребителям, передает RT.
Некоторые компании уже лишились прав на часть своих товарных знаков после того, как российские заявители обратились в суд. Например, суды удовлетворили иски, и такие гиганты, как Amazon, Nokia и Victoria's Secret, потеряли права на некоторые товарные знаки в России.
Ранее глава Роспатента разъяснил значение регистрации товарного знака.
На прошлой неделе Роспатент зарегистрировал товарный знак искусственного интеллекта Google.