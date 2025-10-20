Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Глава Роспатента разъяснил значение регистрации товарного знака
Регистрация товарного знака в Роспатенте служит инструментом защиты бренда, но не гарантирует автоматический выход компании на рынок, заявил глава ведомства Юрий Зубов.
По его словам, регистрация товарного знака в Роспатенте не является автоматическим пропуском на российский рынок для компаний, передает РИА «Новости». Зубов, подчеркнул, что товарный знак служит, прежде всего, инструментом защиты интеллектуальной собственности. «Важно понимать, что товарный знак – это не пропуск на рынок, а инструмент защиты интеллектуальной собственности. Его основная задача – помочь отличить продукцию, товар или услугу компании от аналогов и предотвратить их подделку», – заявил Зубов.
Руководитель Роспатента уточнил, что ведомство не располагает информацией о планах компаний относительно возвращения на российский рынок при подаче или регистрации товарных знаков. По его словам, регистрация или продление товарного знака в Роспатенте гарантирует правообладателю сохранение прав на бренд и защиту интеллектуальной собственности на территории России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспатент зарегистрировал торговый знак Inditex, владеющей Zara. Роспатент также зарегистрировал товарный знак Victoria’s Secret в России. Компания L’Oreal подала рекордное число заявок в Роспатент.