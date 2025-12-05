  • Новость часаСилы ПВО России за ночь сбили 41 украинский БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление
    Путин объяснил, как отличить террористов от борцов за свободу
    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии
    США разрешили сделки с заправками «Лукойла» за рубежом до апреля
    Захарова озвучила цели ЕС в Армении
    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    11947 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    20 комментариев
    5 декабря 2025, 06:57 • Новости дня

    ЦАМТО: Поставки Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ставка Нью-Дели на закупку и лицензионное производство боевого самолета Су-57 пятого поколения позволит обеспечить Индии военно-технический паритет с Китаем и Пакистаном, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

    По его словам, ставка Индии на закупку и лицензионное производство истребителей Су-57 пятого поколения позволит стране достичь военно-технического паритета с Китаем и Пакистаном, передает РИА «Новости». Коротченко, отметил, что речь об этих поставках поднималась в рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию.

    Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев также сообщил, что Нью-Дели проявляет большой интерес к российскому Су-57. Коротченко подчеркнул: «Вопрос поступления в ВВС Индии истребителей пятого поколения имеет важнейшее значение, однако реализация собственной национальной программы займет как минимум 10-15 лет до начала серийного производства ввиду исключительной сложности решения указанной задачи». Он добавил, что ставка на российский Су-57Э может стать для Индии самым оптимальным и эффективным способом обеспечить паритет с Китаем и Пакистаном.

    По его словам, опыт и оснащенность предприятий Hindustan Aeronautics Limited позволят с первых партий устанавливать на Су-57Э индийские детали и узлы, таким образом реализуя программу Make in India. Индия сможет получить передовые технологии – малозаметности, искусственного интеллекта, сетецентрическое взаимодействие, а также локализовать производство российских авиационных вооружений.

    Также отмечается, что в процессе работы по проекту Су-57Э страна обретет компетенции, которые позволят в будущем самостоятельно развивать собственный истребитель нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия планирует обсудить возможность приобретения истребителей Су-57 и зенитных ракетных комплексов С-500 во время визита президента России Владимира Путина. Российский истребитель Су-57Э впервые совершил полет на авиасалоне в Дубае. Новые ракеты для российских Су-57 вызвали удивление на Западе.

    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    Комментарии (5)
    3 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Bloomberg: Израиль продал Германии систему ПРО Arrow за 3,6 млрд евро
    Bloomberg: Израиль продал Германии систему ПРО Arrow за 3,6 млрд евро
    @ United States Missile Defense Agency/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В среду Германия получит противоракетную систему Arrow 3 стоимостью более 3,6 млрд евро, впервые обеспечив себе независимый доступ к израильской военной технологии, пишет Bloomberg.

    Израиль завершает передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3, ставя точку в крупнейшем оборонном контракте в истории страны, пишет Bloomberg.

    Это первый случай, когда другой стране предоставляется самостоятельный доступ к столь высокотехнологичному военному комплексу. Общая сумма сделки между правительствами Израиля и Германии составила более 3,6 млрд евро, или 4,2 млрд долларов, включая все пусковые установки, боеприпасы и радары.

    Arrow 3, совместно разработанная Израилем и США, поступит на авиабазу Хольцдорф примерно в 120 км к югу от Берлина, после чего планируется развертывание на других объектах северо-запада и юга Германии. Генеральный директор Israel Aerospace Industries Боаз Леви заявил: «Система была доставлена Германии вовремя за последние месяцы, несмотря на вызванные войной трудности». Он добавил, что в немецкую систему Arrow внедрили все уроки, извлеченные за два года конфликта, начавшегося после нападения ХАМАС в 2023 году.

    По данным Минобороны Израиля, эффективность системы Arrow 3 во время конфликта с Ираном, когда в течение 12 дней происходил обмен ракетными ударами, достигла 86%. Отмечается, что изначально Германия поддержала право Израиля на ответ после атаки ХАМАС, но впоследствии критически отнеслась к действиям Тель-Авива в Газе, особенно на фоне роста числа жертв и гуманитарного кризиса. В августе Берлин ввел эмбарго на экспорт оружия, но отменил его после заключения перемирия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибудет в Израиль в ближайшие выходные на встречу с премьером Биньямином Нетаньяху, став первым европейским лидером, совершившим официальный визит за последние месяцы. Леви отметил, что несмотря на разногласия, отношения между Израилем и Германией остаются прочными и не исключается заключение новых сделок, включая возможные поставки системы Arrow 4, которая, по словам главы IAI, будет готова к эксплуатации «очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Мерц заявил, что у страны не может быть хорошего будущего без еврейского народа. Израиль развивает военное сотрудничество с европейскими странами для противостояния России. Экспорт вооружений из Израиля в Европу достиг рекордных показателей.

    Комментарии (6)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    2 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Эстония удвоила доход от экспорта вооружений
    Эстония удвоила доход от экспорта вооружений
    @ threod.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Эстонии наращивают инвестиции в оборонную отрасль, стремясь развить собственное производство оружия и привлечь международные компании, пишет Bloomberg. Эти шаги уже позволили Таллину добиться значительного роста доходов от экспорта вооружений за последние три года.

    Эстония стремится создать собственную оборонную промышленность, чтобы снизить зависимость от зарубежных вооружений, сообщает Bloomberg.

    На фоне нарастающей напряженности с Россией и увеличения военных расходов до 2,4 млрд евро в 2026 году, страна активно поддерживает привлечение иностранных и местных инвесторов в развитие сектора. Например, недавно в уезде Тырва прошла демонстрация украинского военного дрона, чтобы заинтересовать предприятия разместить производство в регионе.

    Министерство обороны Эстонии в начале года создало специализированный фонд объемом 100 млн евро для поддержки стартапов в оружейной сфере, рассчитывая, что новые компании привлекут международные инвестиции. Уже сейчас в стране действует около 200 оборонных предприятий, из которых наиболее известны изготовители дронов Threod и беспилотных машин Milrem. К 2024 году доход эстонских оборонных компаний возрос до 500 млн евро с 245 млн евро в 2022 году.

    Однако эксперты отмечают, что европейские и американские корпорации по-прежнему доминируют на рынке, а небольшой внутренний спрос в Эстонии вынуждает компании ориентироваться на экспорт. Власти также пытаются избежать ошибок прошлых лет, когда крупные закупки привели к получению устаревших образцов вооружения. Недавно правительство Эстонии отказалось от невыгодного предложения немецкой Rheinmetall по строительству завода боеприпасов.

    Для развития отрасли выделены два новых индустриальных парка, где планируется разместить производство боеприпасов и комплектующих. На инфраструктуру заложено около 50 млн евро, а общий объем инвестиций может составить до 300 млн евро. В то же время быстрые реформы иногда встречают сопротивление местных жителей и проблемами с бюрократией, что может замедлить запуск новых производств.

    Аналитики и представители парламента подчеркивают, что создание собственной оборонной отрасли – это вопрос национальной безопасности. Однако зарубежные производители, в том числе украинский Skyassist, отмечают, что бюрократические процедуры Евросоюза порой не соответствуют потребностям реального времени современных вооруженных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии запустили новую радиолокационную станцию у границы России.

    Парламент Эстонии ранее отклонил законопроект о полном закрытии границы с Россией.

    При этом отмечалось, что Эстония продолжает проводить политику давления на Северо-Запад России.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
    Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
    @ Tom Williams/CQ-Roll Call/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное министерство США запускает программу на 1 млрд долларов по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе в четыре этапа до начала 2028 года, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Министерство обороны США запускает масштабную программу закупки дронов-камикадзе на сумму 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Глава ведомства Пит Хегсет объявил о старте инициативы «Доминирование дронов», рассчитанной на четыре этапа с окончанием не позднее начала 2028 года. Главная цель – радикально нарастить потенциал войск с помощью десятков и сотен тысяч беспилотников.

    Министр уточнил, что программа основана на новой концепции закупок, подразумевающей устойчивый спрос со стороны военного ведомства и активное привлечение частного капитала. В приоритетах – максимально снизить затраты и увеличить производство внутри американского ВПК, используя гибкие коммерческие контракты.

    Хегсет пообещал, что к 2026 году в войска поступят десятки тысяч небольших дронов, а к 2027 году – сотни тысяч. Он также отметил, что федеральное правительство инвестирует именно в недорогие беспилотники, которые доказали свою эффективность на поле боя. Министр подчеркнул: «Мы не можем позволить себе сбивать дешевые беспилотники ракетами за два млн долларов, и мы сами должны быть в состоянии развернуть большое количество боеспособных ударных беспилотников».

    Всего в течение двух лет Пентагон намерен закупить около 340 тыс. беспилотников разного типа: по плану, 30 тыс. дронов должны быть готовы к июлю 2026 года, более 200 тысяч – к январю 2028 года. Каждая партия будет увеличиваться по количеству, а прогнозируемая стоимость одного беспилотника снизится с 5000 долларов до 2300.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о планах обогнать Китай по производству дронов.

    Армия США приняла решение закупить миллион дронов.

    Военные США ранее продемонстрировали систему ядерного сдерживания на фоне сообщений о разработке «Буревестника» в России.

    Комментарии (7)
    2 декабря 2025, 14:38 • Новости дня
    В Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов

    Швейцарский парламент смягчил закон об экспорте оружия в зоны конфликтов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, позволяющие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.

    Парламентская большая палата Швейцарии 120 голосами против 63 при 12 воздержавшихся одобрила смягчение закона, запрещающего экспорт и реэкспорт швейцарских вооружений в зоны военных конфликтов, передает ТАСС.

    Согласно новым правилам, группа из 25 западных государств теперь сможет получать вооружения и военное оборудование из Швейцарии с гораздо меньшими ограничениями, даже если эти страны вовлечены в военные действия.

    Исключением остаются страны, которые, по мнению Швейцарии, серьезно и систематически нарушают права человека – им экспорт будет запрещен. При этом местное правительство сохраняет право вето на любые поставки, если посчитает, что экспорт армейских товаров может привести к угрозе нейтралитета Швейцарии.

    Законопроект теперь должен быть рассмотрен малой палатой парламента – Советом кантонов, после чего, вероятно, будет вынесен на референдум для окончательного утверждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    В свою очередь, Швейцария может продать 17 комплексов Patriot для передачи Киеву, писал The New York Times.

    При этом, еще в мае швейцарские власти напоминали о строгом эмбарго на экспорт вооружений и возможности лишения свободы за нарушение этого запрета. Однако сейчас политика некогда нейтральной страны изменилась. 

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    «Калашников» представил новую модель мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом

    «Калашников» показал бесшумный мотоцикл «Иж-Эндуро» с прицепом

    «Калашников» представил новую модель мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом
    @ kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    Российский концерн «Калашников» представил новую модель электрического мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом, приспособленного для эксплуатации в сложных климатических условиях и перевозки грузов до 200 кг.

    «Калашников» представил новую модель бесшумного мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом, сообщает Telegram-канал концерна.

    Новинку разработали специалисты центра прототипирования предприятия, учитывая требования потенциальных заказчиков. Первая партия мотоциклов уже готовится к отправке на тестовые испытания для дальнейшего совершенствования конструкции.

    Мотоцикл предназначен для выполнения как военных, так и гражданских задач – например, для подразделений МЧС, патрулирования, работы на аэродромах, в природоохранных организациях или на базах отдыха. «Иж-Эндуро» развивает скорость до 100 км/ч, оснащен электродвигателем типа IPMSM, литий-ионной аккумуляторной батареей и удобной четырехступенчатой трансмиссией.

    Прицеп имеет грузоподъемность до 200 кг и может быть модифицирован для нужд различных служб и организаций. Его габариты составляют 1815 на 955 на 405 мм. Особое внимание разработчики уделили приспособленности техники к сложным климатическим условиям и удобству фиксации и загрузки прицепа.

    Запас хода электромотоцикла составляет до 100 км, а общий вес конструкции – 100 кг. Благодаря бесшумной работе и маневренности новая модель способна выполнять задачи там, где критически важны скорость, мобильность и минимальный уровень шума.

    Напомним, накануне концерн «Калашников» выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М заказчику.

    Компания выполнила контракт на поставку автоматов АК-12.

    Предприятие также завершило отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина по годовому контракту и планирует увеличить выпуск этого оружия в 2026 году.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 10:54 • Новости дня
    Bloomberg: США захватили редкоземельные элементы, нужные Европе для вооружений

    Bloomberg: Компании США опередили Европу в гонке за редкоземельными металлами

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы редкоземельных металлов на европейском рынке быстро истощаются из-за скупки американскими компаниями, что угрожает производству компонентов для вооружения уже в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg.

    Американские компании активно скупают редкоземельные металлы, которые необходимы европейскому ВПК для расширения производства вооружений, сообщает Bloomberg.

    Поскольку Китай сохраняет жесткий контроль над экспортом редкоземельных и запрещает их продажу компаниям-оружейникам, запасы вне Китая стали особенно ценными: по оценкам участников рынка, на Украин, в частности, исчерпание запасов может произойти уже через несколько месяцев.

    Американские фирмы действуют на рынке агрессивнее и быстрее европейских. Как пояснил финансовый директор берлинской Noble Elements Тим Боргшульт, сделка по продаже одной тонны тербия американским компаниям занимает три-четыре дня, тогда как европейцам – три-четыре недели. В результате значительные объемы материалов из Европы фактически уходят в Соединенные Штаты, а цены для местных производителей растут.

    Редкоземельныеметаллы  используются в компонентах вооружений – от датчиков до моторов для военных дронов и истребителей. Запасы в Европе сокращаются, и производители опасаются остановок в ближайшие месяцы.

    По мнению старшего менеджера Tradium Ян Гизе, американский ВПК активно выстраивает вертикальные цепочки поставок и закупает сырьё авансом, обеспечивая компоненты и hedge от китайских ограничений.

    В Европе ситуация сложнее: оборонные компании закупают редкоземельные напрямую, не согласовывая действия с поставщиками, а государственная поддержка минимальна. По словам Боргшульта, европейцы часто не осведомлены о точном объеме и качестве нужных материалов, что приводит к срочным и неэффективным закупкам.

    Тем временем, ЕС пытается снизить зависимость от Китая. В 2024 году был принят закон Critical Raw Materials Act, на этой неделе ожидается анонс инициативы RESourceEU. Германия уже выделила 1 млрд евро на сырьевой фонд, а крупнейший производитель оружия Rheinmetall проводит еженедельные стресс-тесты запасов. Однако даже руководство германской ассоциации оборонных отраслей признает: основной барьер для самостоятельности – не добыча, а недостаток мощностей по переработке, традиционно перенесенной в Китай.

    Некоторые страны ЕС ищут решения за пределами блока: так, Германия обсуждает с Канадой совместные фабрики и инвестиции в месторождения, ведь там находится порядка 15,2 млн тонн редкоземельных запасов. Эксперты призывают к срочному и координированному европейскому ответу, чтобы не оказаться в зависимом положении, напоминая о необходимости действовать «любой ценой», как это было во время еврокризиса.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Китай ужесточил ограничения на экспорт редкоземельных металлов, чтобы оказать давление на США.

    Пекин использует контроль за экспортом как рычаг против американской оборонной промышленности.

    Между тем торговый конфликт между США и Китаем уже вызвал перебои с поставками сырья для производства военной техники.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    В Татарстане за взятку задержан начальник военного представительства Минобороны

    В Татарстане за взятку задержали начальника военного представительства Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане задержан начальник военного представительства Минобороны, который, как утверждается, получал деньги за согласование актов сдачи военной техники, сообщили в региональном УФСБ России.

    Начальника военного представительства Минобороны задержали сотрудники татарстанского УФСБ. Его подозревают в крупной взятке, сообщили в региональном подразделении ведомства. В пресс-службе уточнили, что задержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размере при исполнении должностных обязанностей.

    Задержанный военный чиновник регулярно закрывал глаза на нарушения, а также получал взятки за одобрение документов при ремонте военных автомобилей.

    Речь идет о контрактах по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны, которые выполнялись на территории Крыма и в зоне СВО. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальника военного представительства Минобороны в Севастополе поместили под стражу по делу о взятке за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота.

    Бывший начальник 4924-го военного представительства Минобороны Иван Популовский получил приговор за взятки на сумму 11 млн рублей.

    А 31 октября экс-замглавы «Оборонлеса» Куприянов получил 15 лет колонии за взятку и содействие незаконной вырубке леса Минобороны.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    Уроженец Узбекистана получил восемь лет за фейки о ВС России

    Уроженец Узбекистана осужден на восемь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет лишения свободы за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Южный окружной военный суд приговорил уроженца Узбекистана Арслана Мирзаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей за распространение фейков о российской армии и оправдание терроризма, сообщает ТАСС.

    Суд установил, что в Одессе Мирзаев размещал в соцсетях тексты и фотографии, содержащие заведомо ложные сведения о якобы совершённых российскими военнослужащими преступлениях в Буче и Мариуполе.

    Следствие также утверждает: в марте 2023 года и июне 2024 года Мирзаев опубликовал в интернете видео с обращением, где поддержал идеологию и практику терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее обвиняемый в фейках об армии России Божовский сбежал от суда Москвы.

    Блогер Александр Шпа,к ранее заочно осужденный за фейки о российской армии, оказался фигурантом еще одного уголовного дела.

    Дело в отношении Фариды Курбангалеевой (признана иноагентом) и Алексея Барановского (признан иноагентом) о публичном оправдании терроризма и распространении ложной информации о спецоперации на Украине передано в суд.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 09:37 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новую партию усовершенствованных БМП-3

    Tекст: Мария Иванова

    В российские войска поступили новые БМП-3, оснащенные противокумулятивными решетками и средствами радиоэлектронной борьбы, обеспечивающими дополнительную защиту на линии боевого соприкосновения.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Министерству обороны России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3, передает Telegram-канал Ростеха.

    Новая техника оборудована противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Кроме того, каждую БМП оснастили комплектом «накидка» из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала для снижения заметности.

    Дополнительные защитные модули поставляются вместе с машинами и монтируются уже в войсках. Все боевые машины получили современные средства радиоэлектронной борьбы, что повышает уровень защиты военнослужащих на линии боевого соприкосновения.

    Индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев заявил: «Боевые машины пехоты «Высокоточных комплексов» – самая массовая и востребованная техника на линии боевого соприкосновения. Российские военнослужащие ценят эту технику за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации даже в самых тяжелых условиях». Он также отметил, что процессы модернизации техники постоянно совершенствуются с учетом пожеланий военных.

    Производство бронетехники ведется в круглосуточном режиме; специалисты холдинга продолжают модернизировать БМП-3, исходя из опыта эксплуатации машин в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД.

    Концерн передал военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    В июле Ростех отправил в войска новую партию БМП-3.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Польша, Германия и Норвегия договорились купить Украине ракеты для Patriot

    Польша, Германия и Норвегия договорились о покупке Украине ракет для Patriot на 500 млн долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совместные усилия Польши, Германии и Норвегии направлены на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на 500 млн долларов в рамках программы PURL, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    О планах Польши, Германии и Норвегии приобрести для Украины противоракеты для систем Patriot на сумму 500 млн долларов сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС. Сделка состоится в рамках совместной закупки по программе PURL по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Сикорский уточнил, что основная часть закупаемых вооружений – ракеты для систем Patriot. По информации дипломатического ведомства Польши, этот пакет призван укрепить противовоздушную оборону на Украине на фоне текущих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США ранее одобрил возможную продажу на Украину оборудования и услуг по обслуживанию ЗРК Patriot на сумму до 105 млн долларов.

    Украина планирует заказать у американских производителей 27 комплексов Patriot, заявил Владимир Зеленский.

    Швейцария также может продать 17 комплексов Patriot для передачи Киеву.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 08:33 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» назвал преимущества системы ПВО С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дальность действия и возможность использовать разные типы ракет делают С-400 мощнейшей системой ПВО, сообщил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

    По его словам, дальность работы комплекса С-400 и использование разных типов ракет делают этот российский комплекс самой мощной зенитной ракетной системой, передает ТАСС.

    Новиков добавил, что именно эти характеристики позволяют системе эффективно защищать воздушное пространство, как в России, так и за рубежом.

    Министерство обороны России неоднократно отмечало успешное применение С-400 при отражении ракетных ударов ВСУ, в том числе когда атаки совершались ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow. Эти комплексы за последние полтора года перехватили почти два десятка западных ракет, нацеленных на российские истребители Су-34 и Су-35. Подчеркивается, что примерно половина этих целей – это ракеты американского ЗРК Patriot.

    За пределами России С-400 также подтвердил высокую эффективность. После теракта в туристическом городе Пахалгам власти Индии применили российское оружие, включая С-400, в ходе операции по уничтожению целей, связанных с террористами на территории Пакистана. Премьер-министр Нарендра Моди отметил, что именно система ПВО Индии, усиленная С-400, сыграла ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Позднее он посетил авиабазу, где ознакомился с оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия рассматривает возможность приобретения новых зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500 у России.

    Концерн «Алмаз-Антей» выполнил досрочную поставку военным новых комплексов ПВО и сопутствующей техники.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    «Калашников» установил рекорд по производству гранатометов для СВО

    «Калашников» выполнил рекордный годовой контракт на поставку гранатометов

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году концерн «Калашников» досрочно завершил рекордный госконтракт по поставке подствольных гранатометов ГП-34, востребованных для применения в зоне спецоперации.

    Концерн «Калашников» полностью выполнил обязательства по госконтракту этого года на поставку 40-миллиметровых подствольных гранатометов ГП-34, которые широко применяются в зоне специальной военной операции, сообщает Telegram-канал концерна.

    Производство этих изделий достигло рекордного уровня для предприятия, отметили в пресс-службе концерна.

    План по выпуску ГП-34 на 2025 год также станет максимальным в истории завода. По прогнозам, в 2026 году спрос на гранатометы останется на прежнем высоком уровне. Добавляется, что гранатомет востребован благодаря своей эффективности в боевых условиях и при обеспечении правопорядка.

    ГП-34 способен поражать живую силу и небронированную технику противника на дистанции до 400 метров с использованием различных типов гранат, включая осколочно-фугасные, термобарические, а также нелетальные и сигнальные выстрелы. Масса изделия без монтажного комплекта составляет 1,4 кг, а темп стрельбы – 5-6 выстрелов в минуту.

    Гранатомет отличается дульнозарядной конструкцией, что обеспечивает удобство эксплуатации. Его можно установить на все современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм, а также автомат Никонова АН-94. Ведение огня возможно одиночными выстрелами как навесным, так и настильным способом.

    Ранее на этой неделе концерн «Калашников» выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М заказчику.

    Компания выполнила контракт на поставку автоматов АК-12.

    Предприятие также завершило отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина по годовому контракту и планирует увеличить выпуск этого оружия в 2026 году.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Освобождение Червоного открыло ВС России дополнительный выход на Гуляйполе

    С освобождением Червоного для ВС России открылся новый выход на Гуляйполе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате боевых действий в Запорожской области российские силы установили полный контроль над населенным пунктом Червоное и прилегающими районами, сообщает Минобороны.

    Штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии полностью освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области, сообщает Минобороны. По данным ведомства, оборонительный район ВСУ и соседние территории в полном объеме перешли под контроль российских вооруженных сил.

    В министерстве отметили, что успехи в районе Зеленого Гая обеспечили бойцам-дальневосточникам зачистку окруженных подразделений ВСУ. В ходе боев ликвидировано более десяти единиц техники неприятеля и много солдат ВСУ.

    Группировка «Восток» установила контроль над территорией площадью свыше 12 кв. км, в том числе над Червоным и прилегающими районами. Освобождение этого населенного пункта дало дополнительный выход на Гуляйполе. Также это осложнило вооруженным силам Украины возможность обороны на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бойцы восточной группировки освободили более 12 кв. километров в населенном пункте Червоное в Запорожской области.

    Также севернее Вольнянска в Запорожской области полигон украинских военных был поражен ударом, по предварительным данным, есть много погибших и раненых, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    До этого Минобороны России представило видео, где военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» освободили Доброполье в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 10:29 • Новости дня
    Bloomberg: Италия отказалась участвовать в закупке оружия для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Украины на фоне переговоров о прекращении огня, пишет Bloomberg.

    Италия считает преждевременным участие в программе НАТО по закупке американских вооружений для Украины в условиях продолжающихся мирных переговоров, передает Bloomberg.

    Министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни заявил журналистам в Брюсселе: «Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не потребуется». По его словам, в случае прекращения огня будут необходимы иные меры, например гарантии безопасности.

    Это первое столь четкое указание на изменение позиции правительства Джорджи Мелони по украинскому вопросу после финансовых трудностей и напряженности внутри коалиции. Официально Рим сохраняет поддержку Киеву, однако становится первой европейской страной, открыто призывающей не поставлять Украине дополнительное вооружение во время переговоров о прекращении огня.

    В октябре после некоторого колебания Италия уже выражала готовность участвовать в программе PURL, которая была создана после сокращения американских поставок вооружений Украине летом. Суть инициативы в том, что союзники могут закупать для Украины оружие производства США по согласованной схеме.

    По данным Bloomberg, дискуссии по поводу мира на Украине пока не принесли ощутимых результатов. На фоне таких заявлений итальянского политика оборонное лобби Европы – Ассоциация аэрокосмической, оборонной и охранной промышленности – призывает страны продолжить наращивать производство вооружений, несмотря на возможность перемирия между Киевом и Москвой.

    Украина же заявила о необходимости дополнительного финансирования в размере 1 млрд евро (1,2 млрд долларов) в рамках программы PURL для усиления обороны в зимний период. Как сообщил генсек НАТО Марк Рютте, к этой инициативе присоединились около двух третей стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на прекращение необходимости поставок оружия Киеву в случае подписания соглашения о прекращении огня.

    Страны НАТО ранее усилили давление на союзников из-за поставок американского оружия на Украину.

    Германия выделила 500 млн долларов на приобретение американского вооружения для Киева.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ряд крупных банков Казахстана временно ограничил выдачу долларов
    Москва и Нью-Дели обсудили выпуск SSJ в Индии
    Российский дипломат посетил МИД Турции из-за атак на танкеры
    Роскомнадзор заблокировал SnapChat
    Умер бывший глава Банка России Дубинин
    Назван главный цвет 2026 года
    Москвичи объяснили неумение мужчин фотографировать женщин

    Кому мешает неслабеющий рубль

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что сможет поменять ситуацию? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Вокруг русских в Европе сгущается атмосфера страха

    Живущие в Европе русские регулярно становятся жертвой преследования местных спецслужб – только из-за своего происхождения и того, что даже после начала СВО ведут свой бизнес с Россией. Свежий судебный вердикт в Швеции доказывает абсурдность подобных обвинений, но добиться такого результата удается далеко не всегда. Европа намеренно создает «атмосферу страха», объясняют эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации