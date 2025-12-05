ЦАМТО: Поставки Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ставка Индии на закупку и лицензионное производство истребителей Су-57 пятого поколения позволит стране достичь военно-технического паритета с Китаем и Пакистаном, передает РИА «Новости». Коротченко, отметил, что речь об этих поставках поднималась в рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев также сообщил, что Нью-Дели проявляет большой интерес к российскому Су-57. Коротченко подчеркнул: «Вопрос поступления в ВВС Индии истребителей пятого поколения имеет важнейшее значение, однако реализация собственной национальной программы займет как минимум 10-15 лет до начала серийного производства ввиду исключительной сложности решения указанной задачи». Он добавил, что ставка на российский Су-57Э может стать для Индии самым оптимальным и эффективным способом обеспечить паритет с Китаем и Пакистаном.

По его словам, опыт и оснащенность предприятий Hindustan Aeronautics Limited позволят с первых партий устанавливать на Су-57Э индийские детали и узлы, таким образом реализуя программу Make in India. Индия сможет получить передовые технологии – малозаметности, искусственного интеллекта, сетецентрическое взаимодействие, а также локализовать производство российских авиационных вооружений.

Также отмечается, что в процессе работы по проекту Су-57Э страна обретет компетенции, которые позволят в будущем самостоятельно развивать собственный истребитель нового поколения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия планирует обсудить возможность приобретения истребителей Су-57 и зенитных ракетных комплексов С-500 во время визита президента России Владимира Путина. Российский истребитель Су-57Э впервые совершил полет на авиасалоне в Дубае. Новые ракеты для российских Су-57 вызвали удивление на Западе.