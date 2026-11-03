Сенатор Шейкин объяснил правила защиты от использующих нейросети мошенников

Сенатор Шейкин: Мошенники научились подделывать голоса сотрудников банков

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Поэтому ориентироваться стоит прежде всего на содержание разговора. Просьбы назвать пароль или код подтверждения из СМС, перевести сбережения на «безопасный счет», оформить кредит для предотвращения чужого займа или установить приложение по инструкции звонящего указывают на попытку обмана», – заявил Шейкин RT.

Парламентарий отметил, что злоумышленники часто торопят и запугивают жертву потерей средств, чтобы лишить ее времени на проверку информации. Знание мошенниками имени, паспортных данных или реквизитов счета не должно вызывать доверия, подчеркнул он.

Сенатор посоветовал в подобных ситуациях прервать разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру или через приложение. Если человек успел передать данные, необходимо немедленно заблокировать карту, ограничить доступ к личному кабинету, а также обратиться в полицию с заявлением о хищении, сохранив информацию о звонках и переписку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные аферисты начали звонить россиянам от лица сотрудников коммунальных служб для кражи денег со счетов.

Также мошенники стали красть средства граждан под видом предложения получить денежный приз ко Дню народного единства.

Дистанционные злоумышленники принялись выманивать у россиян СМС-коды под предлогом угрозы блокировки счетов.