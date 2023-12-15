Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
В Кремле назвали угрозой для России оборонное соглашение Финляндии с США
Песков предупредил об угрозе для России из-за оборонного соглашения Финляндии с США
Оборонное соглашение Финляндии с США может стать угрозой для России, Москва сожалеет об этом, поскольку с Хельсинки ранее были прекрасные отношения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, безусловно это соглашение приведет к усилению напряженности между Россией и Финляндией, передает ТАСС.
Песков напомнил, ранее у стран были хорошие отношения: никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение.
На сегодняшний день, когда Финляндия стала членом НАТО, а военная инфраструктура альянса будет заходить внутрь страны, для российской стороны «это будет представлять угрозу, совершенно очевидно».
Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что Финляндия открывает доступ к 15 базам на своей территории для американских военных.