  • Новость часаАмериканист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России
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    Страны Прибалтики погрязли в паранойе по поводу «агрессии России»
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
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    «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении
    В Киеве сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны
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    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 11:10

    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист Васильев: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России
    @ STT-Lehtikuva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    США заключают двусторонние военные соглашения со странами Скандинавии и Финляндией, так как это позволяет им действовать в обход бюрократии НАТО и увеличить свое влияние на Северную Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Васильев. Ранее Вашингтон подписал оборонные соглашения с Копенгагеном, Хельсинки и Стокгольмом.

    «Существует несколько причин для заключения двусторонних военных соглашений между США и странами Северной Европы. Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

    «Иными словами, двухсторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двухсторонние соглашения», – акцентирует эксперт.

    Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

    Напомним, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

    Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства: это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

    Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых – вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых – вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

    «Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

    Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

    Напомним, в декабре схожие двухсторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

    Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), и при этом все они входят в НАТО (кроме Швеции, но это вопрос времени) текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

    Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

    На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.

    21 декабря 2023, 13:56
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины

    Политолог Рар: На Западе стали понимать, что помощь Украине не приведет к поражению России

    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    На Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, хотя начинают осознавать переоценку возможностей Украины. В высказывании президента Франции Эммануэля Макрона слышится понимание о том, что скоро будут нужны мирные переговоры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины.

    «Запад медленно начинает осознавать переоценку военных возможностей Украины. Там понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Украины. Даже начались разговоры о принятии страны в ЕС и НАТО без утерянных территорий», – подчеркнул собеседник.

    «Но поскольку на Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, соответствующие решения откладываются. Например, в Германии особенно упорно надеются на то, что у Украины может еще что-то получиться. Однако в высказывании французского президента Макрона уже проявляется понимание, что в 2024 году сторонам нужно будет садиться за стол переговоров», – резюмировал Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (15)
    21 декабря 2023, 13:20
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине

    Политолог Лукьянов: Вряд ли у США есть план развития Украины без финансовой помощи

    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Изменение риторики западных политиков обусловлено текущей ситуацией в мире. Госсекретарь США Блинкен успокаивает ЕС и Украину в условиях застрявшей в американском Конгрессе помощи. Макрон же традиционно говорит много ярких фраз, за которыми не следуют дела. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее в Париже допустили приглашение президента России Владимира Путина во Францию.

    «Меняется ситуация и, как следствие, меняется отношение к ней», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай. По его мнению, к риторике западных политиков следует относиться очень осторожно.

    Собеседник напомнил, что вопрос финансовой помощи Украине «застрял в Конгрессе, и администрация Байдена пока ничего с этим сделать не может». Поэтому госсекретарь США пока выступает с успокоительными речами, указал Лукьянов. «Блинкену важно убедить Киев и Европу в том, что Вашингтон сможет найти решение, якобы у них есть способы и возможности, а также то, что ситуация не фатальна», – пояснил политолог.

    При этом Лукьянов усомнился, что у США есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. «На мой взгляд, Вашингтон безуспешно пытается предпринять усилия по разрешению текущих противоречий», – считает собеседник.

    Аналогичная ситуация и с европейцами, добавил Лукьянов. Макрона он описал выражением «язык без костей». «Президент Франции говорит массу разных ярких фраз, за которыми ничего не стоит и из которых ничего не следует. И его заявления о возможности приглашения Путина во Францию из этой категории», – указал он.

    «Вместе с тем для европейцев очевидна надвигающаяся проблема: если в США действительно возникнет существенное торможение помощи Украине, то для Европы развитие событий станет близким к катастрофическому сценарию. И европейские чиновники не знают, что с этим делать. Взять на себя финансирование и помощь Киеву они не могут. Поэтому и звучат заявления о необходимости искать новые возможности», – детализировал политолог, отметив, что европейцы пока действуют в пожарном режиме – «что горит, то и тушим».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность приглашения президента России Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, позднее он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, «усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страна сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (5)
    21 декабря 2023, 21:59
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил выделить средства для оказания помощи Украине из Европейского механизма стабильности (ESM), пишет Bloomberg.

    Рен заявил, что отсутствие единства в Европе в вопросе поддержки Украины и вето Венгрии на помощь Киеву вызывают у него беспокойство, пишет Bloomberg, передает «Газета.Ru». Глава финского ЦБ призвал остальные 26 стран ЕС «быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии».

    В качестве одного из вариантов Рен предложил выделить Украине средства из ESM, который располагает 80 млрд евро. «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на помощь Украине», – подчеркнул он.

    Он также предложил воспользоваться замороженными российскими активами на сумму 260 млрд евро, выразив мнение, что такая стратегия является «реалистичной, надежной и долгосрочной».

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (9)
    22 декабря 2023, 00:20
    США захотели представить России предложение по обмену заключенными

    Кирби: США могут представить России новое предложение по обмену заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что США не готовы говорить о каком-то прорыве по обмену заключенными, но усердно работают над новым предложением, которое помогло бы вернуть американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича из России, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена Уилана и Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

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    21 декабря 2023, 14:14
    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет

    Премьер Венгрии Орбан предложил странам Евросоюза воздержаться от помощи Киеву в течение пяти лет

    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, вскоре на саммите ЕС снова будет обсуждаться вопрос о внесении поправок в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающих выделение Украине 50 млрд евро, «которых у ЕС нет», передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии состоит в том, чтобы не давать деньги в течение пяти лет.

    Еврокомиссия тем временем призывает получить эти деньги путем заимствования, чтобы затем выделить их через бюджет.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (17)
    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

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    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (5)
    22 декабря 2023, 09:21
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе

    Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе

    Tекст: Александра Юдина

    Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из них находятся в Донбассе, заявил изданию Tagesschau депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

    По его словам, Европа планирует завершить энергетический переход, однако ей нужны собственные литиевые месторождения, которые располагаются в Донецко-Луганской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Epoch Times.

    Кроме того, Кизеветтер добавил, что полный контроль России над территорией Донбасса мог поставить Германию в зависимость, когда дело дошло бы до создания электродвигателей для энергетического перехода.

    Так, он подчеркнул, что вероятная «компромиссная линия будет означать отказ от этого региона».

    «Это было бы победой российского лидера Владимира Путина», – приводятся в материале слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа обречена на возврат к российскому газу.

    Коментарии (6)
    22 декабря 2023, 08:58
    В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов.

    Ранее The New York Times, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками о конфискации активов российского Центробанка на сумму более 300 млрд долларов, для передачи Украине в качестве военной помощи.

    По словам Шеремета, воровство в особо крупных размерах российской госсобственности заставляет общество идти на зеркальные меры. Депутат добавил, что чужого России не надо, но ей просто не оставляют выбора. Он предложил в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США, передает РИА «Новости».

    Также Шеремет предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

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    21 декабря 2023, 21:48
    США договорились с Данией о размещении войск на ее территории
    США договорились с Данией о размещении войск на ее территории
    @ US Army/Sgt. Mike MacLeod

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подписали в Вашингтоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

    Соглашение позволит США размещать войска и военную технику на территории Дании в краткосрочной и долгосрочной перспективе в течение 10 лет, передает ТАСС.

    Вашингтон также получит доступ к трем датским военно-воздушным базам. Госсекретарь США отметил вклад Дании в помощь Украине.

    Ранее США подписали аналогичное соглашение с Финляндией. Напомним, в Швеции заявили о готовности предоставить США доступ к военным базам.

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    22 декабря 2023, 03:13
    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент

    Орбан: Европарламент шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не давала деньги Венгрии

    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент под влиянием американского миллиардера Джорджа Сороса постоянно шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не отдавала Будапешту положенные ему по праву 32 млрд евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу HirTV.

    Орбан считает, что управляемые Соросом демократы хотят передать положенные Венгрии 32 млрд евро Украине, Будапешт пока из них получил 10 млрд, передает РИА «Новости».

    Венгерский премьер привел в пример, как США пытаются помешать участвовать в выборах самому поддерживаемому кандидату, напомнил, что в Германии одна из популярных партий находится под наблюдением служб безопасности страны, а в Польше захватывают общественное телевидение.

    По его словам, эти примеры показывают, что никто не может серьезно думать, что в Венгрии нет демократии, подчеркнув, что после того, как Будапешту не отдали положенные ей деньги, никто не убедит Венгрию взять новый кредит вместе с остальными странами-членами для помощи Украине.

    Напомним, Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш на 10 млрд евро. Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    21 декабря 2023, 22:26
    США начали переговоры об использовании российских активов для Украины

    NYT: США начали переговоры об использовании российских активов для военной помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины, сообщили источники The New York Times.

    Издание пишет, что Белый дом «тихо сигнализирует» о своей поддержке использования замороженных российских средств. Речь идет о 300 млрд долларов, при этом США оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию представить стратегию к 24 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на NYT.

    При этом Германия, Италия и Франция опасаются передавать российские активы, в то время как в США находится лишь небольшая  их доля.

    Как пишет издание, ЕС предлагает задействовать другой план, предполагающий изъятие прибыли, которую извлекает Euroclear от хранения российских активов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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    21 декабря 2023, 13:08
    Герасимов: Россия в ответ на расширение НАТО создает МВО и ЛВО

    Герасимов: Россия в ответ на расширение НАТО создает Московский и Ленинградский военные округа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона приступила к формированию Московского и Ленинградского военных округов (МВО и ЛВО) в ответ на расширение Североатлантического альянса, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замглавы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов.

    С учетом опыта СВО принимались меры по совершенствованию состава и структуры ВС, наращиванию возможностей сил общего назначения, сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

    В ответ на расширение НАТО формируются два стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа.

    До этого близкий к Минобороны источник сообщал, что формирование Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО) планируется завершить в марте 2024 года.

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    22 декабря 2023, 09:45
    В Германии предрекли проблемы экономики ЕС при отказе Киева от российского газа

    Focus: Отказ Киева от транзита российского газа повлечет большие проблемы в экономике ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ Украины от транзита российского газа приведет к тяжелым последствиям для экономики Евросоюза, пишет немецкое издание Focus.

    В материале указано, что Украина планирует перестать отправлять российский газ в Европу с 2025 года, передает RT.

    По мнению автора статьи, стоимость газа на энергетическом рынке ЕС в этой связи может сильно вырасти для европейских потребителей.

    Напомним, Евросоюз в 12-м пакете ограничил импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции, подходят к концу.

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    21 декабря 2023, 23:05
    Белый дом спросили о возможности использования российских активов для Украины

    Кирби: Говорить о возможности использования замороженных активов России для Украины рано

    Tекст: Вера Басилая

    США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов России для помощи Украине, но обсуждают с партнерами возможную роль Москвы в вопросе ее восстановления, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби не стал комментировать данные газеты The New York Times о начале переговоров администрации Байдена с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, обсуждение с партнерами шло о том, какую роль может сыграть Москва по окончании конфликта в вопросе реструктуризации, восстановления Украины в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.

    Ранее источники The New York Times сообщили, что администрация Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

    Глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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