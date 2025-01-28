Патрушев назвал освоение Арктики ключевым для роли России в мировой экономике

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью «Российской газете» Патрушев заявил, что освоение Арктики и Северный морской путь являются ключевыми элементами для повышения роли России в мировой экономике, передает ТАСС. «Дальнейшее развитие России, повышение ее роли в мировой экономике напрямую зависит от освоения Арктики. В этой связи одним из приоритетных логистических проектов современной России становится Северный морской путь», – подчеркнул Патрушев.

Он также отметил, что поворот внешней торговли России на Восток обуславливается бурным развитием Азиатско-Тихоокеанского региона. «А увеличение объемов перевозок грузов между Россией и АТР невозможно без логистических маршрутов, использующих северные пути», – добавил председатель Морской коллегии.

Патрушев указал, что для стабильного функционирования Северного морского пути необходимо развивать портовую инфраструктуру, обеспечивать безопасность судоходства и активно использовать внутренние водные пути. Также важно создать эффективную финансово-экономическую модель использования этого маршрута.

В контексте необходимости судов ледового класса Патрушев сообщил о формировании плана их строительства. Он подчеркнул значимость разработки экономических механизмов для пополнения и обновления российского флота отечественными силами, в частности торгового, рыбопромыслового и научно-исследовательского. Кроме того, Патрушев акцентировал внимание на разработке подледных газовозов.

Ранее глава научно-экспертного совета Морской коллегии России Михаил Ковальчук заявил об Арктике как о полигоне будущего, а экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил риск конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты.