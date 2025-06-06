После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Бойцы группировки «Север» отразили пять ночных атак ВСУ на Теткино
«Северяне» за сутки уничтожили свыше 260 боевиков ВСУ и шесть единиц техники
Группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.
«Прошлой ночью (с 4 на 5 июня) противник предпринял пять атак на Теткино, в которых принимали участие неонацисты «айдара» (включен в российский реестр террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) и «пушечное мясо» из 225 ошп. Северяне уничтожили большую часть оккупантов в районе госграницы», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».
В течение суток ВСУ пытались прорваться в Теткино из Рыжевки, просочиться на территорию России в районе Бессаловки, прорваться в поселок Новый Путь – все эти попытки пресечены «Северянами».
«На Сумском направлении несмотря на переброску противником новых подразделений, Северяне продолжают стремительное продвижение», – отметили в посте.
В частности, российские военнослужащие уничтожили четыре штурмгруппы ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. Всего за сутки они зачистили четыре домовладения в Волчанске и продвинулись на более чем 160 метров на направлении Волчанские Хутора.
«За сутки потери противника составили свыше 260 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России вывезли трофейную западную бронетехнику и танки Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.
Также Минобороны сообщило, что результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях 5 июня противник потерял свыше 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и несколько складов боеприпасов.