«Северяне» за сутки уничтожили свыше 260 боевиков ВСУ и шесть единиц техники

Tекст: Ирма Каплан

«Прошлой ночью (с 4 на 5 июня) противник предпринял пять атак на Теткино, в которых принимали участие неонацисты «айдара» (включен в российский реестр террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) и «пушечное мясо» из 225 ошп. Северяне уничтожили большую часть оккупантов в районе госграницы», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

В течение суток ВСУ пытались прорваться в Теткино из Рыжевки, просочиться на территорию России в районе Бессаловки, прорваться в поселок Новый Путь – все эти попытки пресечены «Северянами».

«На Сумском направлении несмотря на переброску противником новых подразделений, Северяне продолжают стремительное продвижение», – отметили в посте.

В частности, российские военнослужащие уничтожили четыре штурмгруппы ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. Всего за сутки они зачистили четыре домовладения в Волчанске и продвинулись на более чем 160 метров на направлении Волчанские Хутора.

«За сутки потери противника составили свыше 260 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России вывезли трофейную западную бронетехнику и танки Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

Также Минобороны сообщило, что результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях 5 июня противник потерял свыше 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и несколько складов боеприпасов.