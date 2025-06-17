Глава Ростеха сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз

Глава Ростеха Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что выпуск этих видов вооружений увеличился в десятки раз, передает РИА «Новости».

По словам Чемезова, только за 2024 год выпуск новой легкобронированной техники и танков вырос в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии – в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков – в 2,1 раза, а снарядов для РСЗО – в 1,7 раза.

Кроме того, он подчеркнул, что предприятия Ростеха продолжают реализовывать государственный оборонный заказ почти полностью. В эфире телеканала «Россия-24» он заявил: «ГОЗ мы выполняем на достаточно высоком уровне, который составляет 99,9%, фактически 100%. Постоянно работаем над тем, чтобы усовершенствовать нашу технику, находимся в постоянном контакте с военнослужащими».

Ранее Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов. Кроме того, Ростех импортозаместил систему кибербезопасности для российской авиации.