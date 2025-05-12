Ростех импортозаместил систему кибербезопасности для российской авиации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Система управления информационной безопасностью для авиационной отрасли была успешно импортозамещена, сообщил ТАСС. Компания «Альтиус Лаб», созданная при поддержке Ростеха и концерна ВКО «Алмаз-Антей», разработала и внедрила отечественную СУИБ РФ для Госкорпорации по организации воздушного движения.

Внедрение отечественной платформы позволило отказаться от решений, созданных в недружественных странах, и создало эффективные алгоритмы выявления и ликвидации киберинцидентов. В сообщении отмечается, что система обеспечивает централизованное управление всеми ключевыми процессами информационной безопасности, а также интеграцию с Государственной системой обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак.

В Ростехе подчеркнули, что применение российских технологий позволило повысить качество и скорость реагирования на кибератаки, а также снизить риски потери контроля над данными и нарушения конфиденциальности. Компания «Альтиус Лаб» продолжит работу по развитию и масштабированию СУИБ РФ, в том числе поддерживая круглосуточный мониторинг и реагирование на атаки на стратегические объекты страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» благодаря внедрению новых IT-решений. Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для авиалайнеров МС-21 и SJ-100. Специалисты Ростеха разработали искусственный интеллект для прогнозирования природных катаклизмов.