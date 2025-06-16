Израиль нанес удар по зданию гостелерадио Ирана

Не менее четырех снарядов попали в здание гостелерадио Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Не менее четырех снарядов попало в здание государственной телерадиокомпании Ирана во время атаки Израиля, сообщает РИА «Новости». Ведущий иранского государственного телевидения сообщил в эфире, что по зданию предположительно было нанесено как минимум четыре удара бомбами.

Атака произошла ночью тринадцатого июня, когда Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в разработке тайной военно-ядерной программы. В рамках этой операции были атакованы атомные объекты, командные пункты, авиабазы, а также ракетные установки и средства ПВО.

Иран отвергает обвинения в военной направленности своего ядерного проекта и отвечает ракетными ударами и запуском беспилотников по военным и промышленным объектам Израиля. Обе стороны сообщают о попаданиях по жилым кварталам и растущем числе жертв среди гражданских.

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По заявлениям израильских властей, в результате иранских ударов погибло более двадцати человек, свыше шестисот получили ранения. Иран сообщает о более чем двухстах двадцати погибших и более чем одной тысяче восьмистах пострадавших в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с территории Ирана в сторону Израиля произведен пуск ракет. Иранские военные призвали жителей Бней-Брака срочно эвакуироваться из-за планируемых ударов.

Армия обороны Израиля сообщила о масштабных ударах по мощностям по производству оружия в Иране. Корпус стражей исламской революции нанес удары по разведывательным центрам Израиля.