Израиль и Иран рассказали о новых ударах по противнику

Tекст: Антон Антонов

«Армия обороны Израиля провела масштабную серию ударов с целью подорвать возможности иранского режима по производству оружия», – приводит ТАСС текст сообщения ЦАХАЛа.

Военные заявили, что атакам по всему Ирану подверглись «многочисленные объекты по производству оружия». Ранее армия заявила, что израильские ВВС нанесли удары и уничтожили заводы по производству баллистических ракет, радиолокационные станции, а также ракетные пусковые установки в Тегеране.

Также сообщается, что с 13 июня перехвачено более 100 запущенных из Ирана беспилотников.

В свою очередь, замглавы МИД исламской республики Саид Хатибзаде заявил, что Израиль нанес удар по одному из зданий Министерства иностранных дел Ирана, в результате «несколько гражданских лиц получили ранения».

КСИР заявил, что аэрокосмические силы корпуса «провели новую серию ракетных ударов, нацеленных на разведывательные центры» Израиля.

Напомним, в Иране заявили об ударах по аэропорту Бен-Гурион и заводу израильской оружейной компании Rafael. При этом представитель армии Израиля заявил, что аэропорт ракетному удару не подвергся. Также сообщалось, что в результате новой атаки ракетами со стороны Ирана удары были нанесены по объектам в израильских городах Хайфа и Тель-Авив.