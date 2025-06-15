В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.3 комментария
Иранские ракеты обрушились на Хайфу и Тель-Авив
В результате новой атаки ракетами со стороны Ирана удары были нанесены по объектам в израильских городах Хайфа и Тель-Авив.
Иранское государственное агентство IRNA сообщило о новой волне ракетных ударов по израильским городам Хайфа и Тель-Авив. Ранее иранские СМИ информировали о запуске Корпусом стражей исламской революции новых ракет по территории Израиля, передает РИА «Новости».
В сообщении агентства говорится: «Иранские ракеты поочередно ударили по Хайфе и Тель-Авиву». Подробности о масштабах разрушений и возможных жертвах официально пока не приводятся.
Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.