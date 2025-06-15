В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
В Иране заявили об ударах по аэропорту Бен-Гурион и оружейному заводу Rafael
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и завод израильской оружейной компании Rafael подверглись ударам иранских ракет, сообщило иранское госагентство Tasnim.
«Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся удару иранской ракеты», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Tasnim.
При этом представитель армии Израиля заявил, что аэропорт ракетному удару не подвергся.
Также иранское агентство со ссылкой на ивритоязычные источники сообщает об ударе по заводу Rafael, не уточняя детали о характере разрушений и точном местоположении завода, передает ТАСС.
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ракетной атаки Ирана по Израилю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наносить удары по Ирану в ночь на пятницу. С тех пор стороны продолжают обмены ударами.