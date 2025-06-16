Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.0 комментариев
SNN: Иран в ближайшее время ударит по Израилю
Тегеран в ближайшие часы планирует атаковать израильские военные объекты, среди которых названа стратегическая авиабаза, сообщил иранский телеканал SNN.
По информации SNN, под удар могут попасть сразу несколько важных военных объектов на территории Израиля, передает ТАСС. В частности, отмечается, что в список целей вошла авиабаза Рамат-Давид, которая, по заявлению источника, «сыграла ключевую роль в агрессии против Ирана».
Ранее Иран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак.
В ходе израильского удара по городу Хомейн в Иране погибли минимум восемь военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявили в самом КСИР.