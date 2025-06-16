ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ у Новопавловки Днепропетровской области

Tекст: Мария Иванова

При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В то же время подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Новой Сечи, Рыжевки, Искрисковщины, Писаревки, Садков в Сумской области и Удов в Харьковской области.

Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Купянском, Колодезным, Глущенково в Харьковской области, Кировском и Шандриголово в ДНР.

Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и десять пикапов. Уничтожен склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Миньковки, Семеновки, Бондарного, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки в ДНР.

ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113. Уничтожены три станции РЭБ, американская радиолокационная станция AN/MPQ-64, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.

При этом потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, включая бронетранспортер М113, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны вблизи Новоданиловки и Павловки в Запорожской области, Золотой Балки, Никольского и Антоновки в Херсонской области.

Уничтожены до 60 военнослужащих, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад с материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

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