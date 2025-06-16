Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.3 комментария
При атаке БПЛА ВСУ в Татарстане пострадали трое детей и 13 взрослых
В результате атаки украинских беспилотников на территории Татарстана пострадали 16 человек, среди которых оказались трое детей, сообщил представитель экстренных служб.
По уточненным данным, в результате атаки беспилотников вооруженных сил Украины на территорию Татарстана пострадали 16 человек, включая троих детей, передает РИА «Новости».
При отражении атаки украинских БПЛА обломки беспилотника упали на здание КПП автозавода в Елабужском районе, в результате чего погиб рабочий и пострадали 13 человек.
Позже второй пострадавший скончался в больнице.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».