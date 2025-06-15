В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Татарстан
Уголовное дело по признакам террористического акта было возбуждено следователями ГСУ СК России после атаки БПЛА на Елабужский район Татарстана, в результате которой погиб человек.
В СК пояснили, что расследование ведется по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают следователи и криминалисты, которые намерены установить все обстоятельства атаки, а также тип беспилотного летательного аппарата и размер причиненного ущерба, передает ТАСС.
В ведомстве заявили: «Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка».
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате атаки беспилотника в Елабужском районе при падении обломков на здание контрольно-пропускного пункта автозавода погиб один рабочий и пострадали 13 человек.