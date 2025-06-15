СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Татарстан

Tекст: Дарья Григоренко

В СК пояснили, что расследование ведется по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают следователи и криминалисты, которые намерены установить все обстоятельства атаки, а также тип беспилотного летательного аппарата и размер причиненного ущерба, передает ТАСС.

В ведомстве заявили: «Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате атаки беспилотника в Елабужском районе при падении обломков на здание контрольно-пропускного пункта автозавода погиб один рабочий и пострадали 13 человек.