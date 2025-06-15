В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
В результате атаки БПЛА на автозавод в Татарстане погиб мужчина
В результате атаки беспилотника в Елабужском районе Татарстана при падении обломков на здание контрольно-пропускного пункта автозавода погиб один рабочий и пострадали 13 человек, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
Минниханов в Telegram-канале заявил, что на территории республики была совершена очередная атака вражеским беспилотным летательным аппаратом. По его словам, в ходе ликвидации дрона его обломки упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода в Елабужском районе. В результате инцидента погиб один рабочий завода. Минниханов уточнил: «Всего пострадали 13 человек».
По информации главы республики, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, всем оказана необходимая медпомощь. Минниханов выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Также Минниханов сообщил, что на месте падения обломков возник пожар, который ликвидируют специалисты. По его словам, все предприятия и объекты жизнеобеспечения региона продолжают работать стабильно, а оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки беспилотники атаковали Белгородскую область более 60 раз, причинив ущерб частным домам, автомобилям и коммерческим объектам в ряде населенных пунктов.
В воскресенье Росавиация ввела временные ограничения на рейсы в Ижевске, Казани, Нижнекамске. Позже аэропорт столицы Татарстана вновь начал принимать и выпускать воздушные суда после отмены ограничений на полеты.