В результате атаки БПЛА на автозавод в Татарстане погиб мужчина

Tекст: Дарья Григоренко

Минниханов в Telegram-канале заявил, что на территории республики была совершена очередная атака вражеским беспилотным летательным аппаратом. По его словам, в ходе ликвидации дрона его обломки упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода в Елабужском районе. В результате инцидента погиб один рабочий завода. Минниханов уточнил: «Всего пострадали 13 человек».

По информации главы республики, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, всем оказана необходимая медпомощь. Минниханов выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также Минниханов сообщил, что на месте падения обломков возник пожар, который ликвидируют специалисты. По его словам, все предприятия и объекты жизнеобеспечения региона продолжают работать стабильно, а оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки беспилотники атаковали Белгородскую область более 60 раз, причинив ущерб частным домам, автомобилям и коммерческим объектам в ряде населенных пунктов.

В воскресенье Росавиация ввела временные ограничения на рейсы в Ижевске, Казани, Нижнекамске. Позже аэропорт столицы Татарстана вновь начал принимать и выпускать воздушные суда после отмены ограничений на полеты.