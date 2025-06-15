14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.18 комментариев
ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 беспилотниками за сутки
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 61 беспилотником
За минувшие сутки беспилотники атаковали Белгородскую область более 60 раз, причинив ущерб частным домам, автомобилям и коммерческим объектам в ряде населённых пунктов.
На территории Белгородской области за стуки были сбиты и подавлены десятки беспилотников, а также зафиксированы многочисленные обстрелы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Алексеевском и Борисовском округах системы ПВО нейтрализовали по несколько дронов самолетного типа, обошлось без последствий. В Белгороде один беспилотник повредил два автомобиля и остекление здания коммерческого объекта.
В Белгородском районе по поселкам Политотдельский, Октябрьский, Разумное и селу Репное атаковали семь дронов, два из которых сбили. В результате атак в некоторых населенных пунктах повреждены автомобили и коммерческие объекты. В Валуйском округе села подверглись атакам шести беспилотников, четыре нейтрализовали, в селе Шелаево поврежден склад. В Волоконовском районе пострадали автомобиль и частный дом, водитель грузовика, раненный 13 июня FPV-дроном, находится в больнице.
В Грайворонском округе произведено четыре обстрела и атаки десяти дронов по ряду сел, пострадавших и разрушений не зафиксировано. В Краснояружском районе отмечено 22 обстрела, выпущено 90 боеприпасов, атаковано 15 дронов, последствия уточняются. В Шебекинском округе сбиты и подавлены 9 из 16 дронов, нанесен ущерб предприятиям и частным домовладениям, в том числе повреждены дома и автомобили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших Белгородскую и Орловскую области.
Накануне силы ПВО уничтожили 66 дронов ВСУ за ночь над российскими регионами.