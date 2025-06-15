Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой было нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады нацполиции около Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили до 520 военнослужащих, шесть бронемашин, включая три американских бронеавтомобиля HMMWV, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Вакаловщины, Иволжанского, Рыжевки, Хотени, Храповщины и Юнаковки Сумской области.

При этом потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Долгеньким, Московкой, Купянском, Кисловкой, Ольговкой Харьковской области, Карповкой и Зеленой Долиной ДНР.

Противник потерял более 220 военнослужащих, две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Никифоровки, Пазено, Резниковки, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки ДНР.

ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, америкаский бронеавтомобиль HMMWV, три пикапа и два орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Запорожья, Шевченко ДНР и Малиновки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, танк, бронемашину, два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степногорска, Новоивановки, Каменского Запорожской области, Понятовки и Белозерки Херсонской области.

Уничтожены до 60 военнослужащих, две станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада с боеприпасами и горючим, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.

Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.